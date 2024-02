Bibliotecaris espanyols s'oposen a la PNL de Vox a les Corts i responen que són espais "de llibertat i democràcia"

La Federació Espanyola de Societats d'Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i Museística (FESABID) ha manifestat la seua oposició a la proposta de Vox de separar a les biblioteques els continguts de diversitat sexual i gènere: "Les biblioteques són neutres, però no neutrals, i per això són garants dels drets fonamentals de tota la ciutadania i han de respondre a criteris de llibertat i democràcia, i no a criteris polítics".

La comissió d'Educació i Cultura de les Corts ha pres en consideració una proposta de Vox per a sol·licitar a totes les biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana, en municipis de més de 25.000 habitants, la creació d'una secció específica i el trasllat a esta de tots els materials amb continguts de diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual "respectuosos amb els drets humans". Segons la preposició no de llei (PNL) de Vox, esta secció haurà de ser independent de la resta de seccions.

Sobre este tema, FESABID, que agrupa la major part de les associacions i col·legis professionals del sector de la informació i documentació a Espanya, mostra este dilluns en un comunicat el seu suport "total" al Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i a les biblioteques de la comunitat autònoma i als seus professionals.

En eixe sentit, recalca que el desenvolupament i la gestió de les col·leccions de les biblioteques "ha d'obeir únicament a criteris professionals independents de qualsevol influència externa, siga de naturalesa política o de qualsevol altra".

A més, assenyala que els bibliotecaris elaboren les seues col·leccions sobre la base de factors "d'idoneïtat, equitat i igualtat", que responen a "principis ètics sempre en funció de les necessitats de la ciutadania i amb adequació a la comunitat a la qual servixen com a servicis universals que són".

Per això, rebutja "qualsevol tipus d'intromissió i condicionament extern en el desenvolupament de les col·leccions o en qualsevol altre àmbit que supose un obstacle a contribuir amb una societat degudament informada", i secunda i defén "la llibertat dels bibliotecaris en l'exercici de la seua professió i de la resta de professionals de servicis d'informació".

De la mateixa manera, exigix que es respecte la legislació vigent que "empara el dret fonamental de la ciutadania a rebre informacions o idees sense que puga haver-hi ingerència d'autoritats públiques".

Normativa

Així, com a federació professional del sector bibliotecari, recorda el que s'estipula en la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, en la qual s'indica que les administracions públiques han de garantir l'accés de la ciutadania a les biblioteques, basats en els principis i valors de llibertat intel·lectual, accés a la informació i igualtat per a la ciutadania, "sense discriminació per raó d'origen, ètnia, religió, ideologia, gènere o orientació sexual, edat, discapacitat, recursos econòmics o qualsevol altra circumstància personal o social".

De la mateixa manera, confirma el que s'establix per la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), subratllant el paper de les biblioteques en la societat, la defensa del principi de llibertat i subministrament d'informació "sense restriccions, i defenent el paper dels seus professionals".

També recorda que el Manifest IFLA-UNESCO sobre Biblioteques Públiques 2022, en tractar sobre les col·leccions, la seua confecció i desenvolupament, assenyala: "Les col·leccions i els servicis no han d'estar subjectes a cap censura ideològica, política o religiosa, ni a pressions comercials". En definitiva, la Declaració d'IFLA sobre les biblioteques i la llibertat intel·lectual (1999) defén que s'ha d'assegurar que "la selecció i la disponibilitat dels materials i servicis bibliotecaris estiguen regides per consideracions professionals i no per criteris polítics, morals o religiosos".

"Contra la censura"

Afirma també que "les biblioteques adquiriran, organitzaran i difondran [informació i documentació] lliurement, i s'oposaran a qualsevol forma de censura". Finalment, apunta també a la European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) en les Directrius del Consell d'Europa i EBLIDA sobre legislació i política bibliotecària a Europa (2023), que assenyala que: "El desenvolupament de la col·lecció de la biblioteca ha de basar-se en el juí professional i independent del bibliotecari, sense influències polítiques, religioses, sectàries, comercials o d'un altre tipus. Quan siga adequat, això haurà de fer-se consultant amb òrgans representatius d'usuaris, grups comunitaris o altres institucions educatives, d'informació i culturals".