L’exposició del ninot supera les 92.000 visites

L’exposició del ninot ha rebut ja 92.108 visites fins diumenge passat, 3 de març. L’exposició arreplega les figures aportades per les comissions falleres i entre les quals es triaran els ninots indultats de les Falles de l’any 2024. Es tracta d’una xifra que supera àmpliament el nombre de visitants que tenia la mostra en les mateixes dates de l’any passat, quan superava els 80.000 visitants.

L’exposició del ninot reunix enguany, al Museu de les Ciències, unes 768 figures dels monuments fallers que es plantaran als carrers de la ciutat durant les pròximes festes falleres. L’exposició del ninot va començar en 1934 com un concurs d’idees convocat per l’Ajuntament de València i és una mostra d’art efímer que visiten cada any nombrosos veïns i turistes.

En total, 384 comissions falleres aporten el seu ninot de la falla gran i de la falla infantil. L’exposició del ninot romandrà oberta fins al 14 de març en horari de dilluns a dijous des de les 10 a les 20 hores. Els divendres, dissabtes i diumenges es podrà visitar des de les 10 a les 21 hores. Amb caràcter especial, els dies 14 i 15 de març, la mostra tancarà a les 15 hores.

També l’Ajuntament de València aporta els seus ninots de les falles municipals gran i infantil. En este cas, la falla infantil municipal és obra de Ceballos i Sanabria i Marina Puche i porta per nom “Llegir en verd”. La falla gran és obra de Pere Baenas i es diu “Dos coloms. Una branca”.

L’any passat, 12.263 vots van indultar el ninot de la falla gran de l’Antiga de Campanar, La pirotècnia, de l’artista faller Carlos Carsí, i 8.140 vots van deslliurar del foc el ninot infantil de la falla Almirall Cadarso – Comte d’Altea, Berenar pasqüer a l’albufera, de l’artista faller Enric Ginestar.