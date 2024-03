"Per molt que vulguen, no esborraran Guillem Agulló de la memòria"

En 2016, Guillem Agulló pare va aplaudir davant el consens que s'havia generat en les Corts perquè s'entregara un premi amb el nom del seu fill, Guillem Agulló, assassinat per un grup de neofeixistes en 1993 a Montanejos, que reconeguera la lluita contra la xenofòbia, l'odi i el racisme. PSPV, Compromís, Podem, Ciutadans i el PP van firmar una declaració institucional a este efecte. Esta setmana s'ha assabentat per la premsa que PP i Vox han eliminat eixe guardó en el parlament, encara que la sensació no és exactament de tristesa.

"Si el premi l'haguera donat Vox, no l'haguérem acceptat, és la ideologia que va alimentar l'assassinat de Guillem", explica a Levante-EMV Guillem Agulló pare, que afig que ningú li va telefonar per a comunicar-li la decisió d'eliminar el reconeixement que porta el nom del seu fill. "Ho van fer amb nocturnitat i traïdoria", indica. I agrega: "Amb quina cara em telefonen per a explicar-me que tenen tan poca dignitat per a fer-ho?".

Per a Agulló, el seu fill "no necessita un premi per a reconéixer la seua dignitat en la lluita contra la xenofòbia i l'odi, ho vam acceptar de bon grat quan es va proposar en les Corts perquè era un gest d'un govern progressista, un reconeixement, però si l'haguera donat Vox, no l'haguérem acceptat".

Així, insistix que Guillem Agulló "està en la memòria de centenars de milers de persones que el recorden, està en la memòria col·lectiva dels que lluiten per un món més just, en cançons, en poemes, en pel·lícules... si ells li han llevat un premi, ells sabran, però, per molt que vulguen, no aconseguiran esborrar Guillem Agulló de la memòria col·lectiva".

El pare de Guillem Agulló assegura que no sorprén que Vox li haja volgut llevar este guardó perquè "està en els seus principis; les seues conviccions són contràries a les de Guillem". Una altra qüestió, indica, és el PP, del qual lamenta el "fals engany". Els populars sí que van acceptar donar el nom del premi en 2016. "Ara el PP i Vox són socis, Vox ho demana per convicció i el PP ho accepta per no trencar, perquè tenen interessos comuns".