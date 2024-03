Estos són els barris valencians més cars per a llogar

Els barris de Platja Ponent (19,09 €/m²), al municipi de Benidorm, a més de Sant Francesc (18,68 €/m²) i el Carme (18,09 €/m²), tots dos situats a València, es posicionen com els barris més cars per a llogar un habitatge a la Comunitat Valenciana, segons l'anàlisi elaborada pel portal immobiliari Fotocasa i publicat hui. Els seguixen PAU 5, al municipi d'Alacant, i Penya-roja - Av. França, a València capital, amb un preu de 17,06 €/m² i 16,88 €/m², respectivament. Els dos barris anoten un creixement interanual superior al 19 %.

“És la primera vegada que el lloguer d'un habitatge “tipus” d'uns 85 m² en alguna de les zones més exquisides d'Espanya sobrepassa els 2.000 euros de renda mensual. Estos barris mostren l'interés existent per mudar-se a viure a una zona on només els més privilegiats poden permetre's el luxe. Quant a l'evolució del preu en estos barris, també s'ha vist agreujat pel desequilibri significatiu entre l'oferta i la demanda, per la qual cosa el creixement ha sigut sostingut en el preu des dels últims tres anys. Madrid i Barcelona lideren el rànquing, però València, Las Palmas i Màlaga seguixen els seus passos pel fort encariment que està travessant el lloguer en estes capitals”, explica María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa.

A València capital, també destaquen els barris de Russafa (15,96 €/m²), el Cabanyal - Canyamelar (15,69 €/m²) i el Pla del Remei (15,59 €/m²), superant els 15 €/m². Així, tots els barris esmentats es colen en el top 50 de barris més cars per a llogar un habitatge a Espanya, de manera que la Comunitat Valenciana aporta un total de huit barris a esta llista.

D'altra banda, la província de València ha registrat alguns dels increments interanuals més destacats de la comunitat autònoma i del país. És el cas del barri d'Arrancapins (14,39 €/m²), situat a València capital, i Canet d'en Berenguer (15,05 €/m²), que han registrat un creixement del 29,9 % i 23,9 %, respectivament.

Els vint barris més cars d'Espanya

Madrid i Barcelona es posicionen un any més com les ciutats més cares per a llogar un habitatge. Així, el barri més car del país és el madrileny Almagro, al districte de Chamberí, que arriba a un preu de 24,22 €/m², segons l'anàlisi elaborada pel portal immobiliari Fotocasa. Li seguixen els barris de Goya, Palacio i Castellana, tots situats també a Madrid capital, amb un preu de 23,62 €/m², 23,07 €/m² i 23,03 €/m², respectivament. A Barcelona capital, el barri del Camp de l'Arpa del Clot (23,02 €/m²), situat al districte de Sant Martí, es posiciona com el quint barri més car per a llogar un habitatge a Espanya, registrant un increment interanual del 17,7 %.

Així mateix, els madrilenys Recoletos (22,94 €/m²) i Sol (22,64€/m²), juntament amb els barcelonins Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (22,83 €/m²), el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova (22,82 €/m²) i el Raval (22,66 €/m²) completen la llista dels 10 barris més cars per a llogar un habitatge. Els tres últims avancen així a la Dreta de l'Eixample (22,44€/m²) i Sarrià (22,29€/m²), dos barris de la ciutat comtal tradicionalment més cars.