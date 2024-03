Investiguen per “enaltiment del terrorisme” un institut de la Safor per penjar un mural amb la imatge de Fermín Muguruza

L’equip directiu de l’IES Joan Fuster de Bellreguard (la Safor) està sent investigat per un presumpte delicte d’“enaltiment del terrorisme” i haurà de declarar el pròxim 26 de març en un jutjat de Gandia per penjar un mural amb la imatge de Fermín Muguruza (líder del grup musical Kortatu).

El jutjat ha decidit admetre a tràmit la denúncia presentada per l’associació ultra pròxima a Vox Educadores contra el Adoctrinamiento, que l’acusa d’“adoctrinament proetarra” als xiquets i xiquetes del centre. L’esmentada organització considera que els responsables de l’institut han incorregut en un delicte d’enaltiment del terrorisme per incloure la imatge del líder de Kortatu, simpatitzant de l’esquerra abertzale, “emprant per a això menors sense consentiment ni coneixement dels seus responsables legals (pares/tutors), utilitzant per a això recursos i espais públics”.

Muguruza va visitar Bellreguard el passat 23 de març dins de la campanya de promoció del film d’animació Black is Beltza, que va dirigir. També va visitar en eixe viatge Ontinyent i la Universitat d’Alacant. El mural de l’artista Toni Espinar, de fet, no és una proposta que naix del centre, sinó de l’Ajuntament de la localitat, que va projectar la pel·lícula en el teatre.

L’Ajuntament tenia previst col·locar el mural en algun espai municipal i, finalment, va decidir fer-ho en el centre educatiu. El mural es titula Crida llibertat i en este es veuen missatges en diversos idiomes i al·legories a diferents grups de música com The Clash, Public Enemy o Negu Gorriak (banda que també va liderar), amb multitud de missatges en referència a la llibertat, la memòria històrica i la revolució, tant en les il·lustracions que l’omplin com escrit en diferents idiomes, sobre el qual en destaca un: “Sense memòria no hi ha aprenentatge”.

Queixes d’un pare

Educadores contra el Adoctrinamiento, a més, basa la seua denúncia en el fet que el centre va convidar el cantant i cineasta a donar una conferència als alumnes, una cosa de la qual no hi ha evidències que succeïra.

La denúncia partix de la queixa d’un dels pares dels alumnes de l’institut, que va acudir a ECA per a advertir de la col·locació d’un mural en homenatge a l’artista basc, per la qual cosa esta va decidir emprendre accions legals.

L’associació Educadores contra el Adoctrinamiento té un caràcter ultracatòlic i conservador i està lligada a Vox. La formen pares, mares i docents de centres privats, i entre els seus postulats hi ha l’“adoctrinament LGTBI i del feminisme” a les aules. Les seues denúncies tenen a veure també amb l’ús del valencià a les aules.