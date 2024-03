Sánchez, Montero i Alegría acompanyaran Morant en el congrés de la seua proclamació

El congrés que proclamarà Diana Morant com a nova líder del PSPV tindrà com a grans estreles convidades a Pedro Sánchez i a la número dos del partit i vicepresidenta del Govern, María Jesús Montero. La titular d'Hisenda està confirmada dissabte que ve, després de la cerimònia d'obertura del conclau, que serà a càrrec de l'últim secretari general i expresident de la Generalitat, Ximo Puig, que tindrà el seu moment per al comiat davant els delegats, segons han confirmat fonts del partit.

La presència de Montero pot sorprendre atés el seu càrrec en Hisenda i la seua responsabilitat en el finançament autonòmic, reivindicació històrica valenciana que continua encallada. El seu paper protagonista en el congrés cal interpretar-lo amb dos claus. Una és política: la defensa i orgull per part de la nova líder del PSPV de la gestió del Govern, del qual forma part. Des d'eixe enfocament, per a Morant, Montero no simbolitza el bloqueig a la reforma del sistema de finançament o la tebiesa al fons d'anivellament que ara s'exigix, sinó que representa l'augment d'ingressos a la Comunitat Valenciana en els últims anys. L'altra és personal: la proximitat entre les dues ministres i el suport de la vicesecretària general del PSOE en els dies complexos de negociació perquè Morant fora candidata única al màxim càrrec en la federació valenciana.

Pedro Sánchez serà, com és habitual, el protagonista de la jornada final (diumenge) del congrés, amb el discurs de clausura al costat de Morant.

Eixes són les línies ja confirmades del programa del congrés extraordinari de Benicàssim del pròxim cap de setmana, que encara està per tancar. La jornada important serà la del dissabte. La votació de la nova executiva i el comité nacional està previst que tinga lloc a la vesprada, sense les tradicionals negociacions de matinada. Un factor important és que, per tractar-se d'una candidatura única, només pot existir la llista de Morant, no pot haver-hi alternatives. Els delegats votaran a favor o en blanc (no hi cap el ‘no’) de l'executiva que propose.

Eixe dia també tindrà lloc el debat de l'actualització de la ponència política aprovada en l'últim congrés (el de Benidorm), però com ja s'ha publicat, no hi ha possibilitat d'esmenes per tractar-se d'un conclau extraordinari.

El congrés tindrà el divendres una jornada prèvia, en la qual està previst comptar amb un fòrum municipalista, en la línia d'altres dies de pròleg de congressos del PSPV. La participant estrela eixe dia serà la ministra d'Educació i portaveu del Govern, Pilar Alegría.

