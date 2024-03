El dispositiu especial de neteja de Falles de Xàtiva arreplega 145 tones de residus

Les Falles de Xàtiva 2024 van acabar dimarts de matinada amb la cremà de tots els monuments fallers de la ciutat, concloent, així, una setmana d’exempcions i dispositius especials, com el de neteja, que va posar en marxa l’Ajuntament de Xàtiva i que ha arreplegat un total de 145.045 quilograms de residus sòlids urbans, una xifra un 1 % inferior a la de l’any 2023.

La nit de la cremà, el dispositiu especial de neteja va començar a treballar al voltant de les 00.30 hores i va finalitzar a les 5.30 hores de la matinada. Els operaris van arreplegar, aproximadament, unes 170 tones de cendres, que es van depositar en una parcel·la municipal per tal de refredar-les abans de l’entrada en planta. En la neteja i recollida de les restes de l’última nit de falles van participar 51 treballadors repartits en tres grups, cada un format per una escombradora, camions de recollida de residus, pales retroexcavadores, camions banyera, un camió de caixa oberta i equips d’aigualeig, així com treballadors duent a terme tasques manuals de raspallat i escombratge dels carrers.

Operaris treballant en el dispositiu de neteja després de les Falles 2024 / Levante-EMV

Com a resultat del dispositiu especial de neteja, els carrers estaven nets i preparats per al normal funcionament de la ciutat el dia 20 a primera hora del matí. L’Ajuntament ha volgut manifestar el seu agraïment als treballadors que han fet possible esta tasca amb “diligència mentres la gent descansava d’unes Falles que han transcorregut sense cap incidència rellevant”.

Altres desperfectes

Entre els desperfectes produïts este 2024, han sigut danyades 8 papereres, dos més que l’any anterior. En canvi, el dany ocasionat a contenidors s’ha reduït a la mitat, amb dos contenidors afectats respecte als quatre de l’any 2023.

Suscríbete para seguir leyendo