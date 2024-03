L'Oceanogràfic amplia horaris i experiències per a Setmana Santa

Amb motiu de la Setmana Santa, l'Oceanogràfic de València amplia el seu horari perquè el públic puga gaudir més temps de la visita pel major aquari d'Europa. Per a això, ha reforçat totes les seues experiències i activitats extraordinàries amb la finalitat d'atendre la demanda prevista per a estos pròxims dies.

En concret, el centre marí roman obert des de les deu del matí fins a les huit des d'ahir i durant tota la Setmana Santa, mentres que el divendres 29 i el dissabte 30 de març amplia el seu horari de tancament fins a les 21 hores.

El major aquari d'Europa t'espera. / Levante-EMV

Circuits i visites

El circuit «Backstage Tour», la visita a l'ARCA de la Mar -l'Àrea de Recuperació d'Animals de la Mar- i l'experiència «La mar a les teues mans» es realitzaran en rondes constants de matí i vesprada i en hores que s'indicaran amb precisió en el punt d'informació de l'edifici d'accessos i en la pàgina web oficial de l'Oceanogràfic; igual que les presentacions de dofins, que tindran lloc des de les 11.15 a les 20.00 hores.

Projeccions continuades

També hi haurà projeccions continuades de les pel·lícules en 4D de «20.000 llegües de viatge submarí» i «L'odissea de la tortuga» des de les 12 hores i fins a les 19 hores. Per a garantir una experiència agradable durant estos dies, l'Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències també oferix entrades per trams horaris amb l'objectiu que els visitants puguen triar el moment que millor s'adapte a les seues preferències.

Així doncs, estos dies de vacacions es presenten com una oportunitat única perquè, tant turistes com veïns, grans i menuts, gaudisquen de les inoblidables experiències que oferix el major aquari d'Europa.

Suscríbete para seguir leyendo