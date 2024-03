El Consell acusa l’esquerra de fer una “oposició destructiva” amb el seu rebuig a les lleis de PP i Vox

La portaveu del Consell, Ruth Merino, ha criticat la “bel·ligerància” de PSPV i Compromís davant de la bateria d’iniciatives legislatives presentades per PP i Vox la setmana passada. Els dos partits de l’oposició van anunciar este dilluns que ja estudien recursos a estes proposicions, una cosa que no ha agradat en el si de l’executiu valencià. Carlos Mazón ja ho va lamentar el dia previ des d’Alacant, i, este dimarts, Merino ha aprofundit en eixa línia en acusar l’esquerra de practicar una oposició “destructiva”.

La també consellera d’Hisenda ha expressat la seua “sorpresa” per la reacció de socialistes i valencianistes davant de dos iniciatives que, ha subratllat, són “proposicions de llei” i que, per tant, encara “han de ser objecte de tramitació parlamentària”. Malgrat això, “ja pensen a tombar-les en el Tribunal Constitucional”, ha assenyalat.

D’esta manera, Merino ha acusat estes dos formacions de practicar una “oposició destructiva” i de tindre “poca fe en el parlamentarisme”. “Podrien aportar, perquè tenen tots els tràmits per a fer-ho. En el termini d’esmenes poden ser modificades i millorades”, ha afegit.

Supervisades pel Jurídic?

En nàixer dels grups parlamentaris de PP i Vox i no des de l’executiu autonòmic, la normativa gaudix d’un recorregut més àgil en el parlament, però amb menys supervisió dels òrgans fiscalitzadors com el Consell Jurídic Consultiu. El PSPV va anunciar ahir que reclamarà que estes normes passen pel filtre del Jurídic i Compromís ho secundarà, però serà necessari el vistiplau del PPCV perquè tire avant.

Preguntada sobre esta possibilitat, Merino s’ha mostrat a favor de la iniciativa socialista. “Com més seguretat jurídica, millor. Cap inconvenient. No veig raó per a no oferir totes les garanties que siguen necessàries”, ha defensat abans d’aclarir que, en tot cas, la potestat en este cas correspon al Grup Parlamentari del PP a les Corts.

