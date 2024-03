Bogeria a Geòrgia amb Mamardashvili

“Geòrgia té un nou heroi”. Així titula el periòdic de Geòrgia Resonanci la gesta de Giorgi Mamardashvili en el torn de penals gràcies al qual el seu país disputarà este estiu l’Eurocopa per primera vegada en la història. El georgià s’ha convertit en heroi nacional gràcies a la seua actuació en la final de la repesca contra Grècia. “Geòrgia té un nou heroi: Giorgi Mamardashvili porta l’equip al Campionat d’Europa! El temps principal del partit final entre Geòrgia i Grècia va acabar amb empat. En el torn de penals, el porter de la nostra selecció, Giorgi Mamardashvili, va detindre un penal i els grecs en van fallar un, encara que el nostre porter va poder haver-lo detingut. La selecció de Geòrgia arriba a la fase final del Campionat d’Europa!”, deia Resonanci.

El periòdic Alia també va triar Giorgi com a imatge per a il·lustrar l’assoliment històric de la seua selecció. “Geòrgia derrota Grècia en la tanda de penals i es classifica per primera vegada en la història per a l’Eurocopa”. Mamardashvili va ser un dels protagonistes de les celebracions. El valencianista, felicitat pels seus familiars, es va elevar dalt d’una banqueta per a festejar la classificació a l’Eurocopa amb els aficionats mentres es besava l’escut, rebia abraçades dels seus i l’estadi corejava el seu nom.

La festa de Giorgi i de la seua selecció va seguir després del partit. Geòrgia va celebrar la victòria amb els aficionats en la fan zone de la Plaça de la República, encapçalats pel francés Willy Sagnol, que va ser mantejat pels seus pupils entre els aplaudiments de les masses. Giorgi i els seus companys tindran un reconeixement oficial. El primer ministre de Geòrgia, Irakli Kobajidze, va anunciar, durant la matinada, que tots els integrants de les selecció de futbol del país, que per primera vegada en la història va aconseguir accedir a una Eurocopa, seran condecorats amb l’Orde d’Honor.

“Este dia tan feliç que ens ha unit, diré que els nostres xics són herois”, va dir el cap del Govern davant de la multitud que celebrava a la plaça de la República la classificació de la seua selecció per a la cita futbolística europea, que tindrà lloc a Alemanya entre el 14 de juny i el 14 de juliol d’enguany. Kobajidze va afegir que “tots i cadascun dels membres de la selecció seran nominats a l’Orde d’Honor”, paraules que van ser rebudes amb una ovació dels aficionats, que van festejar fins al matí la històrica victòria aconseguida contra Grècia en el torn de penals (4-2) després d’empatar sense gols. “Felicitacions, Geòrgia ja està a Europa!”, va escriure en les xarxes socials la presidenta del país, Salomé Zurabishvili. “Els georgians s’ho mereixen. Felicitats a tot Geòrgia i ens veiem a Alemanya” va dir ahir en les seues xarxes. La seua selecció jugarà a Alemanya en el grup que integren Turquia, República Txeca i Portugal. L’Eurocopa pot disparar encara més el seu valor de mercat.

Reforçats i sans

Baraja fa el millor balanç de l’última finestra internacional. Els seus jugadors arriben sans sense lesions i, una cosa quasi tan important, tornen reforçats després de ser protagonistes amb les seues seleccions. Roman Iaremtxuk torna amb la titularitat d’Ucraïna i amb el bitllet a l’Eurocopa en la butxaca. També els va anar bé als internacionals de la Roja. Els quatre valencianistes de la sub-21 van ser importants per a Santi Dénia. Cristhian Mosquera es va erigir en el cap de la defensa des del primer dia. Javi Guerra va donar l’assistència del gol a Mateo Joseph contra Bèlgica. Diego López (gol anul·lat) i Fran Pérez (revulsiu en la recta final del partit oficial) van ser el millor de la selecció per banda. Yarek Gasiorowski, per la seua banda, es va classificar per a l’Eurocopa sub-19 que es disputarà a Irlanda del Nord el mes de juliol, en plena pretemporada. És l’únic contratemps. El també central esquerrà Cenk Özkacar va ser l’únic que es va quedar sense minuts amb Suïssa.

Suscríbete para seguir leyendo