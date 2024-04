Moncloa prepara una llei per a perdonar part del deute i el Consell hi desconfia

Últim moviment sobre la quitació del deute de les autonomies. El Govern parla ja de la promulgació d'una llei per al perdó de part d'este llast que afecta les comunitats pitjor finançades per l'Estat, com la valenciana. L'objectiu, asseguren fonts oficials del Ministeri d'Hisenda, és que el projecte puga estar al llarg de 2024, si bé l'inici de la negociació amb els territoris s'està dilatant. La Generalitat, no obstant això, observa la jugada amb cautela. Hi desconfia. Ho situa tot en el capítol «d'anuncis en campanya» de Moncloa i el PSOE, en referència al període d'eleccions al País Basc, Catalunya i a l'Europarlament, assenyalen en l'entorn del cap del Consell, Carlos Mazón.

La condonació del deute (part d'este) està damunt de la taula dels acords de legislatura amb Esquerra Republicana de Catalunya. Amb el territori veí, l'executiu ha parlat de xifres concretes: 15.000 milions. Però no amb la resta de comunitats, si bé la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja va precisar que la mesura seria extensible a totes les autonomies.

Segons va avançar ahir La Vanguardia i va confirmar este diari en el ministeri, el Govern de Sánchez prepara una llei específica perquè l'Estat assumisca part del deute de les comunitats. Les fonts esmentades hi van agregar que només hi ha esta possibilitat per a l'absorció d'este forat econòmic dels territoris. «Serà per a totes» les autonomies, van remarcar.

Hisenda preferix no agafar-se els dits amb marcs temporals, però admet que el fet que el projecte de llei estiga enguany «seria el més lògic». És així perquè una de les raons de la iniciativa és que puga alleujar la situació de les autonomies mentres no es reforma el sistema de finançament, cosa que sembla inviable quan el Govern ha desistit fins i tot de l'aprovació d'uns pressupostos per a 2024.

El deute adquirit amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) obliga els governs com el valencià a una llosa anual que creix. A la Comunitat Valenciana, el cost del deute s'emporta més cada any del que es destina a Educació. Només Sanitat rep més diners quan es distribuïxen els pressupostos.

No totes les comunitats presidides pel PP estan d'acord amb condonar deute. Mazón sí que s'hi ha mostrat a favor, tant del perdó com d'un fons d'anivellament mentres s'aprova un nou model de finançament. No obstant això, en este moment d'ebullició electoral, amb les urnes a prop a Euskadi (21 d'este mes) i Catalunya (12 de maig) i amb les europees també en l'horitzó (9 de juny), Presidència desconfia dels plans que emanen de Moncloa. «Anuncis de campanya», assenyalaven ahir fonts pròximes a Mazón sobre la possible llei per a la quitació del deute de les autonomies. «De moment és un altre anunci més de Sánchez», agreguen.

El Ministeri d'Hisenda, no obstant això, es pronuncia amb rotunditat sobre la norma. El que està per veure, admeten en declaracions a este diari fonts del departament de Montero, són «les variables per a determinar l'absorció». Segons el que s'ha dit per part de Sánchez i Montero en diferents compareixences, la població ajustada (en funció de densitat i edat) seria un d'estos índexs. També el perdó es limitaria al període de la crisi financera (entre 2007 i 2014). La primera variable beneficiaria els interessos valencians. La segona, no.

L'objectiu seria que cobrira l'endeutament a causa de l'infrafinançament. Hisenda, ara com ara, deixa l'horitzó obert: «Està per decidir». Les primeres reunions anaven a ser al febrer, però s'han anat retardant. No s'haurien de demorar molt si l'objectiu és tindre un text al llarg de l'any.

En el cas de la Generalitat, el seu deute arriba als 57.993 milions d'euros (al tancament de 2023). Segons les variables assenyalades, la quitació (si se circumscriu a la ‘gran recessió’) estaria prop dels 10.000 milions. És a dir, alleujaria la situació i reduiria el pagament anual d'interessos, que ja es mengen una part important del pressupost, però estaria lluny de permetre a la Comunitat Valenciana tornar als mercats per continuar amb un llast molt important.

Suscríbete para seguir leyendo