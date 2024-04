FGV interromp els trens entre Torrent i Picassent

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) interromprà, a conseqüència de les obres que executa en el baixador de Col·legi El Vedat, la circulació habitual entre les estacions de Torrent i Picassent, de la línia 1 de Metrovalencia, els dies 6, 7 i 8 d’abril. Estes dates s’han triat per ser cap de setmana i dilluns festiu en moltes localitats, per la qual cosa la incidència entre els usuaris serà inferior en produir-se menys desplaçaments.

Per a garantir la mobilitat dels usuaris, FGV ha posat en marxa un servici alternatiu d’autobús entre Torrent i Picassent, sense parada en els baixadors de Col·legi El Vedat, Realón i Sant Ramón, amb una freqüència de 45 minuts. Les parades d’autobús s’han situat en els voltants de les estacions de metro corresponents.

Durant l’alteració de la circulació, el servici nocturn de la línia 1 finalitzarà a Torrent, i els trens amb destinació Torrent Avinguda de la línia 2 mantindran el seu servici habitual, inclòs el nocturn.

Actuacions a Col·legi El Vedat

Les obres del nou encreuament de vies que s’executarà al costat del baixador del Co·legi El Vedat compten amb un pressupost de 2,4 milions d’euros, i són finançades amb fons europeus. A més de les obres actuals, orientades a la instal·lació de l’encreuament de vies, es requerix la construcció de dos vies noves i l’adequació de la catenària existent per a concloure el projecte. També s’ha previst la demolició de l’única andana existent i la construcció d’andanes noves per a cada sentit. En el projecte s’han tingut en compte tots els requisits d’accessibilitat, així com la instal·lació dels equipaments necessaris (màquina expenedora de bitllets, sistema de videovigilància, sistema de megafonia i teleindicadors).

Comienzan las obras de la L2 que dejará sin metro durante 11 días a Fuente del Jarro / Germán Caballero

Treballs a Fuente del Jarro

De manera paral·lela, en la línia 2 de Metrovalencia (Llíria-Torrent Avinguda) s’estan desenvolupant treballs de millora en la zona de Fuente del Jarro, la qual cosa ha obligat a tallar la circulació ferroviària entre Paterna i Llíria fins dilluns que ve, dia 8.

Davant d’esta modificació, FGV ha disposat també un servici alternatiu d’autobús entre Paterna i Llíria, amb les mateixes freqüències que el metro. Els autobusos faran parada en les estacions afectades, excepte en els baixadors de la Vallesa, Entrepins, El Clot, Montesol i Fondo de Benaguasil.

Per a facilitar l’accés als autobusos, des d’FGV s’han establit dos rutes. La primera amb parada a Paterna, Santa Rita, Fuente del Jarro, la Canyada i l’Eliana, mentres que la segona enllaça Paterna amb l’Eliana, Gallipont-Torre del Virrei, la Pobla de Vallbona, Benaguasil i Llíria.

Suscríbete para seguir leyendo