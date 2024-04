Els magatzems de la Fórmula 1, a rehabilitació una dècada després

Els històrics magatzems portuaris 4 i 5 que van albergar els boxs i les tribunes de convidats del Gran Premi de la Fórmula 1 seran sotmesos, més de tretze anys després que la Generalitat renunciara a la celebració de l'esdeveniment esportiu, a una rehabilitació integral tan necessària o més com la que es va dur a terme fa uns anys en el magatzem 2, on es van recuperar les vidrieres i l'estructura de bigues i cintres de ferro pintades de color roig, entre altres elements. La rehabilitació d'este magatzem té un pressupost de 2,5 milions d'euros i un termini d'execució d'un any. El mateix que el seu bessó, el magatzem 4, el projecte de rehabilitació integral del qual també s'ha aprovat amb un pressupost una mica major, 3,7 milions d'euros. Les obres s'han adjudicat a les mateixes empreses que ja van dur a terme la primera fase de consolidació dels antics magatzems portuaris.

Estos tres edificis, cedits en 2003 a la ciutat, són antics magatzems portuaris d'estil modernista protegits com a bé de rellevància local, cosa que no ha impedit l'abandó i la deterioració. L'anterior govern municipal va iniciar, juntament amb el Consorci València 2007, el projecte de rehabilitació dels magatzems, que en 2018 ja van ser sotmesos a una intervenció de reposició per part de la Generalitat per a retornar els antics magatzems a l'estat anterior al de la celebració de la Fórmula 1. La tramitació del projecte de rehabilitació dels magatzems 4 i 5 va arrancar en 2019 i ha tardat quasi cinc anys a aprovar-se després de passar tràmits com el de la comissió municipal de Patrimoni.

Garantir la seguretat estructural

El març de 2019, es va aprovar el projecte de rehabilitació de la fase 1 dels magatzems 4 i 5 de la Marina de València a fi d'executar les obres per a garantir la seguretat estructural, la seguretat en cas d'incendi, la seguretat d'utilització i accessibilitat i la salubritat perquè, una vegada finalitzades totes les obres, puga obrir-se a l'ús públic.

Interior d'un dels magatzems / F. Calabuig

L'octubre de 2020, es va acabar esta primera fase de consolidació que va dirigir l'arquitecte Andrés Martínez Herrero i va executar l'empresa UTE Orthem-Abala-Wenceslao Rehabilitación Port València i, posteriorment, en una segona fase d'intervenció, el Consorci València 2007 va contractar la redacció del projecte de l'obra de rehabilitació del magatzem 5. El desembre de 2021, es va firmar el contracte amb l'empresa adjudicatària Andrés Martínez Herrero a fi de definir les intervencions a realitzar més enllà de la consolidació de l'estructura metàl·lica ja realitzada i complementàries relacionades amb la seguretat dels dos edificis. L'empresa va presentar la memòria i el projecte d'execució a l'ajuntament el maig de 2022. La tramitació de l'expedient ha passat per diferents servicis, entre estos la comissió municipal de Patrimoni. El projecte definitiu amb les modificacions i informació complementària sol·licitada es va presentar ja l'abril de 2023.

Espai d'oficines i cotreball

Esta segona fase de rehabilitació pretén facilitar la tercera fase, en la qual, una vegada decidit l'ús, s'hauran d'adaptar els magatzems, estructures totalment diàfanes, a este, com ha ocorregut amb altres edificis portuaris com l'Estació Marítima, que ara s'està reconvertint en un espai d'oficines i cotreball de gestió privada. L'objecte de les obres que es duran a terme ara és complementar la imatge de l'edifici històric, recuperant els valors pels quals l'edifici va ser catalogat com a bé de rellevància local, així com augmentar la funcionalitat i seguretat de l'edifici i finalitzant amb l'adequació per a l'obertura de l'edifici a l'ús públic.

