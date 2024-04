29 famílies valencianes competixen per cada pis de lloguer que ix al mercat

El lloguer d’un habitatge ha arribat a tal extrem de dificultat que, quan ix al mercat una residència, 29 famílies o persones individuals valencianes es llancen a tractar d’arrendar-lo fins que una d’elles l’aconseguix. Així consta en un informe que hui ha donat a conéixer el portal immobiliari Idealista amb dades de tancament del primer trimestre de 2024 en les quals analitza l’interés que suscita un lloguer.

Este fenomen d’altíssima demanda i escassa oferta té una incidència especial en els grans mercats, com Madrid i Barcelona, amb 41 i 40 interessats en cada cas, seguides per Palma, amb 38, i València, amb les 29 mencionades. Les quatre estan per damunt dels 27 de la mitjana espanyola. No obstant això, hi ha casos més aguts en els extrems. El reduït parc de lloguer a Vitòria situa el nombre de famílies en la capital basca en les 70. Per contra, només 9 en busquen a Càceres, Segòvia i Còrdova.

Castelló i Alacant

A València ha augmentat la xifra d’interessats per un lloguer un 15 % en l’últim any, atés que la dada era de 26 en finalitzar el primer trimestre de 2023. Més acusat és l’increment a Alacant, que passa de 16 a 22 (un 34 % més), i, sobretot, a Castelló de la Plana, on puja de 18 a 25, amb un augment del 45 %. Idealista assegura que l’increment interanual està influït per l’entrada en vigor de la Llei de l’habitatge, que “ha accelerat la tensió” en el mercat.

Edifici de lloguer d’habitatges a València / Levante-EMV

Segons Francisco Iñareta, portaveu d’Idealista, “estes xifres posen de manifest que la destrucció d’oferta que provoquen les polítiques en matèria de lloguer continua empitjorant les possibilitats d’accedir a un habitatge, amb especial incidència en joves i famílies vulnerables. La realitat mostra que tenim les mateixes o més famílies buscant casa, però cada vegada són menys les cases oferides, la qual cosa, a més d’augmentar les tensions sobre els preus, multiplica les dificultats per a trobar un habitatge i empitjora els càstings als quals s’han d’enfrontar les persones que busquen habitatge. Augmenta de manera exponencial la competència entre potencials inquilins, la qual cosa pràcticament exclou del mercat a gran part dels interessats. Este hauria de ser el focus de les polítiques de lloguer, augmentant l’oferta d’habitatges i aconseguint reduir l’ansietat de les famílies i els preus”.

