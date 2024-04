Una de cada sis ocupacions que es generen a la Comunitat Valenciana ja és per a dones

Els fluxos de població activa en el mercat laboral de la Comunitat Valenciana, és a dir, el volum de gent en edat de treballar (entre 16 i 64 anys), revelen importants creixements de l’ocupació femenina en concloure l’any 2023. Segons l’últim informe del portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, el quart trimestre de 2023 va constatar que un 59,4 % de les entrades de la ciutadania a un lloc de treball correspon a les dones (és a dir, sis de cada deu ocupacions totals), enfront del 40,6 % dels homes.

En concret, un total de 39.000 dones es van incorporar directament a l’ocupació des de la inactivitat, mentres que el volum d’homes va ser de 24.500. A més, 57.500 dones van passar de l’atur a l’ocupació, una xifra inferior en el cas dels homes (39.900), indica l’estudi laboral elaborat pel portal estadístic de l’Administració autonòmica.

Després d’un llarg període de temps marcat per la desacceleració econòmica, en els quals el sector servicis vinculats amb l’hostaleria i el turisme han sigut els que més van portar el pes de l’ocupació en l’últim trimestre de l’any passat, el nombre total d’ocupats a la Comunitat Valenciana, al tancament de 2023, va ascendir a 2.300.700 persones, amb la qual cosa la taxa d’activitat es va situar en el 59,41 % (42 centèsimes més que la mitjana d’Espanya), i la d’aturats va ser de 333.100, amb una taxa d’atur del 12,65 %, que representa 89 centèsimes més que la mitjana nacional (11,76 %).

Per grups d’edat, el flux d’eixida de l’ocupació cap a la inactivitat del grup d’edat de 55 i més anys és de 18.800 persones durant l’últim trimestre de l’any anterior. Eixa xifra és superior en 900 persones respecte a la que es va observar en el mateix període de temps de l’any anterior. Mentres, entre la població més jove —en concret, entre els menors de 25 anys— els que passen a l’ocupació des de la inactivitat s’eleven a 12.200 persones, la qual cosa suposa 1.800 menys que en el mateix període de temps de l’any anterior, i 12.400 passen de la desocupació a l’ocupació. Això suposa 300 més que en el mateix període de temps de 2022.

Ocupació a temps parcial

Siga com siga, cal tindre en compte que l’ocupació a temps parcial està molt més estesa entre la població femenina que la masculina. Les dones que treballen a temps parcial representen més del 25 % del total d’ocupades a la Comunitat Valenciana, enfront del 20 % a Espanya. Mentrestant, menys del 10 % del treball a temps parcial afecta els homes. Així ho arreplega el recent informe Igualtat de gènere i bretxa salarial de 2024, elaborat per la Conselleria d’Hisenda, que reflectix també que, del total d’ocupats a jornada parcial, les dones representen més del 70 %, tant a escala autonòmica (73,7 %) com estatal (73,8 %).

A més, les dones valencianes continuen percebent de mitjana uns salaris anuals que representen el 80 % dels sous dels homes. En eixe sentit, la desigualtat retributiva s’incrementa a mesura que augmenta l’edat i els biaixos són més grans en el sector industrial i per als nivells baixos en la distribució salarial, segons l’estudi. D’altra banda, es posa de manifest la persistència de les bretxes de gènere relatives a la qualitat del treball, amb un important desequilibri en la incidència de la jornada parcial, una característica que no ha variat en les últimes dos dècades.

Empleada de Carrefour, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

També el sindicat CCOO-PV destaca l’elevada taxa de temporalitat, que continua sent superior en les dones que en els homes. Segons esta central sindical, quasi la mitat (46,9 %) de les dones que treballen a temps parcial ho fan perquè no han trobat un treball a temps complet, i només el 23,9 % al·leguen com a motiu les cures i obligacions familiars.

Treballs socials

En opinió de la secretària general de CCOO-PV, Ana García, “la majoria de les jornades que se’ns oferixen a les dones són parcials, perquè se’ns té assignat un rol de gènere en matèria de cures i directament moltes vegades ni tan sols ens proposen unes jornades completes. Volem treballar a jornada completa i que eixe rol de les cures no siga assignat a les dones, sinó que siga compartit, que hi haja una corresponsabilitat entre dones i homes”, reclama la dirigent sindical valenciana.

