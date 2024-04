Usuaris de la piscina d’Aiora: “No ens sorprén que hi haja legionel·la, les instal·lacions estan antigues i no s’hi invertix”

El tancament per legionel·la de la piscina municipal d’Aiora, inaugurada en 2003, ha agafat per sorpresa els veïns i usuaris dels barris als quals dona servici. Esta va ser una de les primeres grans dotacions esportives de barri que es va posar en marxa a València i, segons asseguren, és molt utilitzada, malgrat la falta de manteniment i les deficiències que arrossega des de fa anys esta dotació municipal que compta amb piscina climatitzada d’entrenament i d’aprenentatge, sauna, bany turc i sala de fitnes i musculació. Dijous passat, 4 d’abril, un control rutinari realitzat pels tècnics de la Conselleria de Sanitat va revelar la presència d’este bacteri a les dutxes del vestuari masculí d’esta piscina.

L’empresa concessionària va informar, llavors, els usuaris, en la seua pàgina web, que la zona d’aigua (piscines i spa) anava a romandre “tancada els pròxims dies per a realitzar labors obligatòries de manteniment i neteja”. “Ningú ens ha dit que el problema és que han trobat legionel·la en les anàlisis de l’aigua que s’han fet, encara que tampoc sorprén, perquè les instal·lacions estan antiquades i l’empresa que ho gestiona no invertix a renovar res, perquè la concessió està caducada i no sap si continuarà”, assenyala la presidenta de l’Associació de Veïns del Marítim-Aiora, Silvia García. Les queixes dels usuaris de la piscina del barri, molt utilitzada per gent jove i major pels preus assequible i les activitats i cursos que oferix, davant de l’associació de veïns “són constants”.

“Les dutxes no funcionen des de fa temps. Fas esport i és una loteria trobar aigua calenta. Les saboneres es trenquen i les tornen a apegar”, explica una usuària que fa més de 15 anys que utilitza els servicis d’esta dotació municipal, en la qual també hi ha sauna, bany turc i una sala de musculació. Les màquines d’esta última estan “obsoletes i velles” i tampoc s’invertix a canviar-les.

Els veïns han organitzat recollides de firmes per a instar l’Ajuntament a renovar la concessió. En la visita que va fer l’alcaldessa, M. José Catalá, al barri per a presentar la nova unitat de policia, els veïns van insistir que arreglen la piscina municipal. Després de la pandèmia es va començar a recuperar el nombre d’usuaris. Alguns arriben de la zona de Trafalgar. “És una dotació molt sol·licitada”, però els qui poden permetre’s el pagament d’un gimnàs privat davant de les deficiències constants de la piscina municipal opten per deixar de ser soci a Aiora.

Exterior de la piscina d’Aiora / Levante-EMV

Els usuaris de la sala de fitnes i abonats a les classes dirigides (excepte les aquàtiques) han pogut usar estos dies les instal·lacions, però tampoc es podien dutxar perquè s’han tancat per a realitzar el tractament contra la legionel·la.

Les males condicions de les grans dotacions esportives de la ciutat ha sigut motiu d’enfrontament entre el nou Govern del PP i Vox i els socialistes, que les van gestionar des de 2015. Les piscines municipals d’Aiora i Abastos estan caducades des de 2018, més de cinc anys, i esta situació ha deixat en precari les instal·lacions esportives, segons denuncia l’actual regidora d’Esports, Rocío Gil. El regidor socialista Javier Mateo assegura que les concessions es van deixar a punt per a adjudicar, al mateix temps que advertix del risc de tancament de les instal·lacions.

Cloració de les instal·lacions

Una vegada detectades les traces de legionel·la en les instal·lacions, estes es van clausurar i es va activar el protocol de tractament del bacteri per cloració. Després del tractament, divendres, es van fer anàlisis de l’aigua, amb resultat negatiu per legionel·la. La piscina, però, no es podrà reobrir fins que no es notifique a la Conselleria de Sanitat que s’ha dut a terme el protocol de tractament per presència de bacteri, cosa que no podrà fer-se per la celebració de Sant Vicent fins dimarts.

L’empresa adjudicatària, Supera, que gestiona dotacions esportives en 24 ciutats espanyoles i a València també té la concessió de la piscina d’Abastos, sense esmentar la presència de legionel·la, assegura que els treballs de manteniment que obliguen a tancar les instal·lacions “s’agilitzaran tot el possible, i, si no hi ha contratemps, el dimarts 9 d’abril la instal·lació funcionarà al complet i amb total normalitat”.

Fonts de la regidoria que dirigix Rocío Gil informen que no hi ha data concreta per a renovar la concessió. “Es continua treballant en la redacció dels plecs”, asseguren.

