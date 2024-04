Un oferiment “enverinat” per l’estadi del Nou Mestalla

Des que el Mundial 2030 va aparéixer en l’horitzó, Meriton Holdings l’ha utilitzat com un element de pressió més per a tractar d’aconseguir facilitats relatives a la construcció del Nou Mestalla, pel fort interés de les institucions en el fet que la ciutat siga una de les subseus que aculla partits de la cita futbolística per antonomàsia a nivell de seleccions. Trencant un silenci de setmanes, el València CF li ha fet un oferiment al consistori que, d’acord amb els precedents, fa senyals d’estar certament “enverinat”. El club ha manifestat la seua intenció de firmar els documents FIFA, però incloure en l’acord una clàusula deslliuradora en cas de no rebre les llicències que necessita per a reprendre les obres, sumant un element més de pressió als polítics.

Hui dia, tant la Generalitat com l’Ajuntament han firmat tots els documents exigits per FIFA, cosa que no s’ha fet des del club, adduint la inseguretat jurídica que li genera, ja que des d’este organisme s’exigix que el València, una vegada ferma, es comprometa com a propietari de l’establiment a prestar al Mundial un estadi en les condicions requerides, l’incompliment de la qual cosa quedaria subjecte a sancions per part d’un tribunal suís. Des de Superdeporte s’ha contactat amb Libertad VCF, principal plataforma d’oposició de Peter Lim, i la interpretació del seu equip jurídic és precisament que, amb esta maniobra, pretenen passar la “creïlla calenta” a les institucions i que unes hipotètiques sancions per no presentar el Nou Mestalla a la cita mundialista recaigueren sobre l’Ajuntament i la Generalitat, adduint que estos documents es van firmar amb reserves i condicionats a la concessió d’estes llicències que el València ha d’aconseguir complint amb les exigències econòmiques i tècniques requerides per l’Ajuntament.

L’obtenció de les llicències d’obra està subjecta al fet que el València presente els avals que el comprometen a pagar el cost real de l’obra, que serà extret de l’auditoria que l’Ajuntament pretén realitzar amb una auditora externa que encara no té triada perquè no ha eixit a concurs públic. Arribat eixe moment, el més probable és que Peter Lim haja de donar certitud financera a l’operació, perquè el club, a nivell d’ingressos, és certament complicat que puga avalar la totalitat d’una obra d’esta magnitud. Els quasi deu anys que el singapurés fa que està a Mestalla no conviden a pensar que vaja a fer eixe pas avant, atés que la seua política ha sigut sempre la de no comprometre’s a res.

Va passar en el procés de venda, quan no va firmar cap clàusula que l’obligara a finalitzar les obres, ni tampoc a complir el pla econòmic de reducció de deute i altres fites que la Fundació exigia als oferents per la major part del paquet accionarial. Els anys que han passat no han fet més que confirmar eixa tendència a incomplir promeses i a dilatar un problema urbanístic que exigix resposta.

