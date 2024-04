El Consell autoritza una vintena de plantes solars i en tramita 345 més a la Comunitat Valenciana

La Generalitat ha autoritzat una vintena de parcs fotovoltaics a la Comunitat Valenciana en els últims sis mesos i en tramita 345 més. El nombre de projectes bloquejats pel col·lapse administratiu ha passat de 415 a 345 en l’últim semestre amb les noves autoritzacions i la renúncia dels promotors de mig centenar de plantes solars. La patronal valenciana d’empreses d’energies renovables (Avaesen) advertix que la tramitació administrativa s’ha d’accelerar més, ja que la Comunitat està a la cua d’Espanya en desplegament renovable. El Consell ultima la nova llei de renovables per a impulsar l’energia verda.

Planta solar en un terreny àrid de Xixona / Levante-EMV

El Consell que lidera Carlos Mazón va heretar fa quasi un any més de quatre-cents projectes de parcs renovables bloquejats per les discrepàncies entre el PSPV i Compromís. Entre setembre de 2023 i finals de març s’han desbloquejat més de setanta expedients, encara que 48 d’estos ha sigut per la renúncia dels promotors o per la caducitat dels permisos d’accés i connexió a la xarxa, segons dades de la Direcció General d’Energia i Mines. A més, el Consell (que tramita parcs de fins a 50 megavats —MW—) ha denegat el permís de 16 projectes que ja no veuran la llum (perquè no s’ajustaven a criteris ambientals o incomplien la normativa).

Planta solar a Riba-roja / Germán Caballero

74 plantes des de 2018

Des de l’any 2018 fins ara, la Generalitat ha autoritzat 74 plantes fotovoltaiques amb una potència conjunta de 761 MW. Per a posar-ho en context, la Comunitat Valenciana compta ara mateix amb una potència fotovoltaica de 416 MW. De manera paral·lela, l’Estat tramita megaplantes solars de més de 50 MW.

Central fotovoltaica / Levante-EMV

L’objectiu que va traçar el Consell del Botànic era arribar als 6.000 MW de potència fotovoltaica abans de 2030 per a complir els compromisos de descarbonització imposats per Brussel·les i per a cobrir l’energia generada per la central nuclear de Cofrentes, que deixarà d’operar el novembre de 2030. Els 345 expedients que tramita el Consell tenen una potència conjunta de 3.847 MW (el triple que Cofrentes), encara que una part de les plantes no tirarà avant per mancar de viabilitat.

Retard

Malgrat els avanços, la Comunitat Valenciana està molt retardada en el desenvolupament de l’energia verda per l’oposició, en les dos últimes legislatures, de Compromís, que va aconseguir bloquejar prop de quatre-cents projectes. Les fonts d’energia renovable representen el 28,4 % del total de l’electricitat que es genera a la Comunitat Valenciana, lluny del percentatge que es dona en el conjunt d’Espanya (42 %). La demora en la instal·lació de projectes d’energia renovable situa la valenciana en desavantatge respecte a altres autonomies de cara a l’objectiu final de complir els reptes que marca la Unió Europea.

La província de València lidera els projectes en tramitació amb 158 expedients per a parcs amb 1.655 megavats, seguida d’Alacant (124 i 1.459 MW) i de Castelló (63 i 733 MW). En els últims semestres, la Generalitat ha concedit l’autorització administrativa prèvia i de construcció (últim tràmit burocràtic) a sis parcs a València i 14 a Alacant, amb una potència conjunta de 218 MW (xifra que representa la mitat de la que hi ha ara en servici).

“Ni en cent anys”

Marcos J. Lacruz, president d’Avaesen, insistix que les xifres han de millorar. “Altres comunitats autònomes van molt més de pressa. Ací hem vist un canvi amb el que succeïa amb l’anterior Consell, però el ritme d’aprovació és lentíssim. Així no complirem l’objectiu de desplegament renovable ni en cent anys”, alerta. Lacruz defén la necessitat de simplificar els processos administratius, reforçar el personal de l’Administració i regirar per via d’urgència els projectes que fa cinc anys que estan en tramitació.

