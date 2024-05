Grupo Istobal registra en 2023 una facturació de 156 milions

Grupo Istobal, multinacional valenciana especialitzada en solucions de rentada i cura per al vehicle, ha registrat, en 2023, un total de 156 milions d’euros de facturació, amb un benefici net de 7 milions d’euros i un resultat d’explotació d’11 milions d’euros, segons ha informat hui en un comunicat.

Amb un Ebitda de prop de 14 milions, la “rendibilitat del grup es manté al voltant del 9 % sobre vendes, gràcies al creixement de la línia de servicis i la millora en la rendibilitat en els mercats principals, la qual cosa ha compensat els costos d’estructura i la inversió en noves filials”.

A finals d’any el grup va accelerar la seua expansió a Europa amb l’obertura de noves filials comercials a França i Polònia, responent a les demandes locals del mercat, que reclamen un enfocament més directe en l’estratègia de la multinacional, que busca aconseguir una major eficiència operativa.

Creixement

La línia de negoci amb major facturació per al grup “continua sent la venda d’equips de rentada del vehicle, liderant les vendes els ponts de rentada, seguits dels servicis i consumibles en segon i tercer lloc, respectivament. 2023 ha sigut de nou un exercici de creixement per a l’àmplia gamma de servicis que oferix el grup, l’objectiu del qual és proporcionar una atenció integral en el negoci de rentada de vehicles. Al llarg de l’últim any, esta línia va augmentar principalment en mercats com Espanya, el Regne Unit, Suècia, Itàlia i el Brasil”.

En 2024, Istobal preveu un creixement del grup, marcat per la seua aposta per l’expansió internacional centrada en un model de vendes directes i servicis en mercats clau per a la companyia. El seu pla estratègic “s’enfoca a capitalitzar noves oportunitats a partir del seu portafolis renovat, alineant-se amb les tendències del sector, que preveu un creixement en servicis i consumibles, a més del potencial derivat de la connectivitat d’equips i la seua aposta per la sostenibilitat”.

