El Centro Comercial Saler celebra la Navidad con Pinocho y una agenda repleta de actividades para toda la familia

Como todos los años, el Centro Comercial Saler ha diseñado una completa programación navideña dirigida a todos los públicos, con el objetivo de convertir el mes de diciembre en una experiencia llena de magia, entretenimiento y espíritu solidario. El protagonista será un Pinocho de 6 metros de altura, quien el inaugurará la Navidad en Saler el viernes 5 con el musical ‘Pinocho, un musical de aventuras’ y le sucederá el tradicional encendido de luces a las 18 h.

Además, la música será uno de los grandes protagonistas de esta Navidad en Saler. Los visitantes podrán disfrutar del emocionante concierto de un coro gospel el domingo 14 de diciembre a las 18:00h, una actuación repleta de energía y versiones navideñas que llenarán el espacio de ritmo y emoción. Además, el viernes 19 de diciembre a las 22:00 h tendrá lugar un exclusivo concierto con velas, en el que la iluminación a la luz de las velas creará una atmósfera íntima y única para vivir la Navidad desde la sensibilidad y la belleza musical.

Los más pequeños contarán con una variada programación infantil durante todos los fines de semana. El centro ofrecerá diferentes musicales basados en historias muy conocidas por las familias, entre ellas “Una aventura de Moana y Stitch”, “La Princesa de Hielo” o “Los Superhéroes salvan el planeta”. A estas propuestas se sumarán representaciones teatrales infantiles, pequediscos navideñas y talleres creativos en los que los niños podrán aprender desde pequeños trucos de magia hasta fabricar sus propias bolas de Navidad. Como broche final, el día 30 de diciembre a las 18:00 h se celebrará una divertida Nochevieja infantil para que los niños también puedan vivir su particular cuenta atrás y dar la bienvenida al nuevo año de forma anticipada.

La magia navideña también llegará de la mano de las figuras más esperadas por las familias. Papá Noel visitará el Centro Comercial Saler a partir del 5 de diciembre, mientras que el Rey Mago Baltasar estará presente desde el 26 de diciembre, permitiendo que los más pequeños puedan entregar sus cartas y compartir con ellos momentos inolvidables. Con el objetivo de garantizar una Navidad accesible para todos, el centro contará además con un intérprete de lengua de signos todos los jueves por la tarde.

El compromiso solidario también ocupará un papel central estas fiestas. Saler habilitará un punto de recogida de juguetes y libros destinado a distintas asociaciones y ONGs, invitando a los visitantes a colaborar para que la ilusión navideña llegue también a los niños y familias que más lo necesitan.

Con todas estas propuestas, el Centro Comercial Saler reafirma su voluntad de ofrecer experiencias memorables, inclusivas y llenas de magia, consolidándose como un punto de encuentro navideño para disfrutar en familia y compartir momentos únicos.

Sobre Merlin Properties

Merlin Properties es la mayor compañía inmobiliaria española. Está especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, invirtiendo principalmente en oficinas, centros comerciales, plataformas logísticas y data centers en los segmentos Core y Core Plus. En el mercado de centros comerciales cuenta con 12 activos: Arturo Soria Plaza, TresAguas, X-Madrid y Centro Oeste en Madrid, Arenas de Barcelona en Barcelona, Porto Pi en Mallorca, Larios Centro en Málaga, Saler y La Vital en la Comunidad Valenciana, Artea en Bilbao, Marineda City en La Coruña, y Almada Forum en Lisboa. También bajo la división de centros recaen los espacios comerciales de Callao 5 y Plaza de los Cubos en Madrid.

Sobre Saler

Con más de 25 años de historia, el Centro Comercial Saler se ha consolidado como punto de referencia para los planes familiares, las compras y el ocio en la región. Tras su proceso de reforma integral y modernización impulsado por Merlin Properties, Saler se posiciona como el centro urbano y de vanguardia con la mejor oferta comercial de València en línea con las necesidades y deseos de los clientes de hoy en día. Un ambicioso proyecto en el que se han invertido más de 25 millones de euros generando unos 200 empleos directos y otros 300 indirectos y creando una superficie comercial adicional de más de 2.000 m2.

El renovado Saler tiene como objetivo situarse como centro neurálgico de la oferta social, cultural y lúdica de València con una experiencia de compra totalmente inmersiva 360º y reforzando su compromiso con los usuarios a través de la incorporación de marcas líderes en los diferentes sectores de retail como Zara, H&M, Pull and Bear, Mango y Bershka en el sector de moda y McDonald´s, Tagliatella y Muerde La Pasta en el de la restauración.