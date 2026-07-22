Este jueves 23 de julio, la ONCE dedica su cupón a la imagen de Valencia y al movimiento cultural Sonido de Valencia

Este próximo jueves 23 de julio, cinco millones de cupones de la ONCE salen a la venta y llevarán por toda España la imagen de la ciudad de Valencia y el festival Sonido de Valencia, una iniciativa desarrollada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y FOTUR que llevará la identidad cultural, musical y turística valenciana a millones de personas en todo el territorio nacional.

Esta acción tendrá continuidad el próximo sábado 8 de agosto con la celebración de la primera edición de Sonido de Valencia Summer Edition, que tendrá lugar en La Pérgola de la Marina Norte de Valencia, a partir de las 18:00 horas. Una cita frente al Mediterráneo que reunirá a los amantes de la música remember, dance y electrónica para volver a disfrutar de la banda sonora de toda una generación.

Djs en cabina:

Victor Perez (The Face, Homenaje a la ruta)

(The Face, Homenaje a la ruta) Juan Alfa (Patrimonio de la catedral)

(Patrimonio de la catedral) Fran Dejota (Energy Power)

(Energy Power) Rodi (The Face)

(The Face) Jesús Brisa (Espiral)

(Espiral) Inmaeyes (Dona Festival)

(Dona Festival) Dj Agim (Dj persona ciega)

Como parte de la colaboración entre la ONCE y FOTUR, quienes acudan a Sonido de Valencia Summer Edition y presenten el cupón oficial de la ONCE con la imagen de Sonido de Valencia, podrán acceder gratuitamente al recinto antes de las 19:00 horas, hasta completar aforo.

Además, los 500 primeros asistentes que accedan mostrando su entrada adquirida para el evento recibirán como obsequio un abanico exclusivo de Sonido de Valencia Summer Edition, hasta agotar existencias. Los usuarios de Carnet JOVE también podrán beneficiarse de ventajas exclusivas mediante un código promocional especial disponible a través de los canales oficiales del IVAJ.

Asimismo, con motivo de esta colaboración, todo el staff de la ONCE tendrá acceso libre a Sonido de Valencia Summer Edition el próximo 8 de agosto, mostrando su acreditación en taquilla.