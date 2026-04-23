Valencia reúne a más de 600 especialistas internacionales en cirugía de la mano en el 29º Congreso de la SECMA

Valencia acoge del 22 al 24 de abril el 29º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA), un encuentro de referencia que reúne en el Palacio de Congresos a más de 600 especialistas internacionales para compartir conocimientos y analizar los avances más recientes en el tratamiento de las patologías de la mano.

El congreso está dirigido por el doctor Vicente Carratalá, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Valencia, junto a los doctores Francisco J. Lucas, Juan Catalá y Sergio Pombo, especialistas en cirugía de la mano y miembros de su equipo.

Esta edición destaca por su marcado carácter internacional, con la participación de seis sociedades científicas invitadas: la Sociedad Italiana de Cirugía de la Mano (SICM), la Sociedad Portuguesa de Cirugía de la Mano (SPOCMA), la European Wrist Association (EWA), la Latinoamerican Wrist Association (LAWA), el Grupo Iberolatinoamericano de Cirugía de Mano (ILA) y la International Wrist Arthroscopy Society (IWAS).

El programa científico incluye pre-cursos sobre artroscopia de muñeca, artroplastias, ecografía y nervio periférico, así como mesas redondas centradas en los principales avances de la especialidad, como la artroscopia, la artroplastia y las técnicas emergentes.

El congreso acoge el XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Terapeutas de la Mano (AETEMA 2026), que reúne a profesionales de la rehabilitación en dos jornadas formativas con mesas teóricas y talleres centrados en patologías de la mano, nervio periférico, dolor, fracturas complejas y razonamiento clínico.

La celebración conjunta de ambos encuentros refuerza el enfoque multidisciplinar entre cirugía y rehabilitación, clave para mejorar la recuperación funcional y la calidad de vida de los pacientes.

Unidad de Mano del Hospital Quirónsalud Valencia, especialización y tecnología al servicio del paciente

La Unidad de Cirugía de Mano y Miembro Superior del Hospital Quirónsalud Valencia es un área altamente especializada dedicada al diagnóstico y tratamiento integral de las patologías que afectan a la mano, muñeca y miembro superior, estructuras fundamentales para la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes.

El equipo está formado por profesionales con amplia experiencia en cirugía de la mano, que trabajan de forma coordinada con otras especialidades como Rehabilitación y Reumatología, lo que permite ofrecer una atención multidisciplinar, personalizada y orientada a obtener los mejores resultados clínicos.

La unidad destaca por la aplicación de técnicas quirúrgicas avanzadas y mínimamente invasivas, como la artroscopia o la cirugía eco-guiada, que favorecen una recuperación más rápida y una menor agresión para el paciente.

Además, aborda tanto lesiones traumáticas como patologías degenerativas y enfermedades relacionadas con la actividad laboral o deportiva, ofreciendo soluciones adaptadas a cada caso.