Un incendio se ha declarado a primera hora de la tarde en una zona de cañas junto a la gasolinera BP La Devesa y algunos chalets, entre las pedanías del Saler y Pinedo. Hasta el lugar se han desplazado ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de València, además de dos medios aéreos y un coordinador medioambiental del Consorcio Provincial de Bomberos de València.

Según uno de los trabajadores de la gasolinera, el fuego ha comenzado pasadas las 14.30 horas, primero como una pequeña hoguera y enseguida en forma de llamarada que ha superado en altura a los chalets de la zona cercana. El susto ha durado poco tiempo, porque Bomberos de València han logrado estabilizarlo y siguien trabajado en las tareas de control.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha activado la situación 1 del Plan Especial de incendios forestales por la cercanía de las viviendas y de la citada gasolinera, no tanto por la magnitud del fuego, aunque también preocupaba el viento de poniente.

Se trata del segundo incendio en las últimas 48 horas declarado en la misma zona de cañar próxima al parque natural de l'Albufera. El fuego del pasado viernes no afectó a la masa forestal del Saler y el humo negro divisado desde la carretera CV-500 se debió a un contenedor con neumáticos que también resultó afectado. Los bomberos también pudieron sofocarlo enseguida y no hubo que lamentar daños mayores.

Un verano complicado

Cabe recordar que el Saler ha vivido un verano especialmente complicado después de que un pirómano intentara prender su masa forestal en sucesivas ocasiones. Hasta siete incendios se registraron en poco meses. Gracias a la colaboración vecinal la Guardia Civil logró detener a un abogado de 59 años como presunto autor de unos incendios que tuvieron a más de 1.000 vecinos atermorizados. En diciembre de 2023 el presunto pirómano quedó en libertad pero el juez le prohibió acercarse al bosque de la Devesa.

Pese a los antecedentes, en la gasolinera próxima a los nuevos incendios no ha cundido el miedo y creen que no hay motivos para sucumbir al alarmismo. "Los clientes vienen y preguntan si la gasolinera va a salir ardiendo, pero nosotros estamos lejos. No hay peligro y no estamos preocupados", afirma Aurelio, empleado de la gasolinera ubicada en la calle del Riu del Saler.