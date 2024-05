El Capellà de les Roques se baja del caballo después de 40 años

La festividad del Corpus de València de 2024 supondrá un cambio sustancial en uno de sus iconos más reconocibles: después de 40 años, el Capellà de les Roques cambiará de titular. El que lo había sido desde la reestructuración de la fiesta, hace cuarenta años, Donís Martín se baja finalmente de la cabalgadura y cede su puesto. A partir de la fiesta del 2 de junio, su puesto será ocupado por Juanfran Barberá, persona muy vinculada también no sólo a Amics del Corpus, sino a todo tipo de fiestas valencianas, pero especialmente a Sant Vicent, en el que ha sido actor y director de "miracles".

El "Capellà de les Roques" es el personaje que, los domingos por la mañana, abre el recorrido de la Cabalgata del Convite. Tal como indica la misma, es el encargado, desde tiempos inmemoriales, de anunciar al pueblo la celebración de la Procesión, que tenía lugar en el jueves correspondiente en el calendario y que, en la era moderna, fue trasladado a domingo. Era en su momento un cargo "real", perteneciente al clero, pero que precisamente lo secularizó Donís Martín cuando lo estrenó en 1984.

A lo largo del recorrido, y montado en la cabalgadura, paseaba por las calles del centro de la ciudad y, cada ciertos metros, se paraba para lanzar su discurso el «convite». A continuación llegan los «nanos» y después los grupos que interpretan «les danses», incluyendo a la Moma.

Último año accidentado

Con los 80 años ya cumplidos, el conocido poeta y, en su momento, secretario general de la Junta Central Fallera ya tenía previsto que el de 2023 fuera su último desfile. Y aún así, no lo pudo finalizar: durante el recorrido sufrió un mareo, provocado por las altísimas temperaturas que hubo aquel día de la "Festa Grossa" -y que generaron a su vez, horas después, un inmenso aguacero que malogró el tramo final de la procesión-, acentuadas por su propia indumentaria, y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios. El caballo, en señal de respeto, sí que concluyó el recorrido.

La lluvia desluce la procesión del Corpus en València / M. Dominguez

Laura Mengó, La Reina de Saba, Paula Nieto y el Ángel del Monte Horeb en el Corpus 2023 /

Casi desde el primer día

Años atrás, el propio Donís Martín recordaba que, siendo miembro de Amics del Corpus "casi desde su fundación", cuando se llevó a cabo la adscripción estable de personajes "estando en la presidencia Josechu Rey de Arteaga, se votó y me tocó ser el Capellá. Salvo tres años, que lo interpretó Jaime Sancho, el resto de veces lo he hecho yo», lanzando sus discursos que "no están preparados. Voy improvisando en el momento. ¿Que digo? Pues me dirijo al pueblo y le anuncio la "festa grossa" en nombre del consistorio y del cabildo, emplazándoles a las siete de la tarde, instando a que sea una nueva demostración de amor de este pueblo en la que es la fiesta "mes bonica del mon"». Ya en los últimos años, la organización ha incorporado el micrófono y los altavoces para que las proclamas lleguen con más nitidez. El Capellà, que es la recreación del custodio de la Casa de les Roques, pasó, de esta forma, a ser interpretado por un seglar, y no por un miembro real de la comunidad eclesiástica.

El caballo del "Capellà" sí que acabó el recorrido el pasado año en señal de respeto / Moisés Domínguez

En el año 2017, fue precisamente Donís Martín el pregonero de la festividad, el acto que se celebra en el "auténtico" día del Corpus, el jueves, en el Patriarca, aunque desde hace décadas -precisamente con motivo de esta reorganización- se llevó a fin de semana. Sus dotes de recitador eran necesarios para llevar a cabo el anuncio del pregón.

Amics de Corpus ha seleccionado a Barberá por criterios de edad y de condiciones para hacer ese mismo cometido. Es una persona experta en el conocimiento actoral.

Exposición fotográfica inaugural

La fiesta del Corpus 2024 ha empezado con la inauguración (con dos días de retraso tras el luto por el ex alcalde Martínez Castellano) de la exposición fotográfica «Els personatges biblics del Corpus de València», de Pedro Molero, y que puede verse en la Casa de les Roques.

Rafael Solaz, pregonero

Los actos principales empezarán el jueves con el Pregón en el Colegio del Patriarca. Este año se ha encomendado al historiador Rafael Solaz.