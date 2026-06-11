València abrirá una nueva oficina turística en Les Arts para ofrecer atención al visitante en la zona y redistribuir flujos

València contará a partir de octubre con una nueva oficina de información turística en el Palau de les Arts Reina Sofía, gracias al contrato suscrito hoy entre la Fundación Visit València y Les Arts. La nueva infraestructura dotará de atención al visitante en uno de los espacios más emblemáticos y visitados de la ciudad, al tiempo que contribuirá a una mejor distribución de los flujos turísticos más allá del centro histórico y en la propia Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La apertura de esta oficina es un hito histórico en la evolución turística de València ya que dota de un servicio de información a la segunda zona de gran afluencia turística de València, algo muy útil tanto para turistas como para residentes.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, han presidido la firma del acuerdo entre el director general de Les Arts, Jorge Culla, y el director gerente de la Fundación Visit València, Tono Franco.

El contrato contempla la cesión de un espacio en la zona de taquillas del edificio diseñado por Santiago Calatrava por un periodo inicial de cuatro años, prorrogable otros cuatro más, donde la Fundación Visit València instalará una nueva oficina turística integrada en la red municipal de atención al visitante.

La oficina ofrecerá información sobre la oferta turística de la ciudad, la programación y actividad de Les Arts y los recursos de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Además, contará con un módulo de atención accesible para personas con discapacidad, reforzando el compromiso de València con un turismo cada vez más inclusivo y sin barreras.

Para la concejala de Turismo, Paula Llobet, la apertura de este nuevo punto de información turística “supone un paso más en nuestra estrategia para acercar los servicios al visitante y a los propios ciudadanos allí donde se encuentran los grandes polos de atracción de la ciudad”. “Queremos mejorar la experiencia de quienes nos visitan, facilitarles información de calidad desde el primer momento y, al mismo tiempo, favorecer una distribución más equilibrada de los flujos turísticos, poniendo en valor espacios tan relevantes como la Ciudad de las Arts y las Ciencias y, en concreto Les Arts, uno de los grandes referentes culturales de València, que ahora será reforzada como punto de acceso a todo el recinto, coincidiendo con la parada del bus turístico, que se encuentra en la rotonda frente al Palau”, ha señalado Llobet.

Por su parte, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha destacado la importancia de establecer sinergias entre administraciones e instituciones que contribuyan a fortalecer la excelencia turística y cultural de la Comunitat Valenciana. “Les Arts y la Fundación Visit València sellan una alianza estratégica que permitirá aumentar la visibilidad y proyección de ambas entidades, reforzando el posicionamiento de València como destino cultural de primer nivel”, ha afirmado.

Además de la puesta en marcha de la nueva oficina, el acuerdo contempla una amplia batería de acciones de promoción y visibilidad para Les Arts. La Fundación potenciará la presencia del coliseo en sus canales de comunicación y acciones promocionales, con el objetivo de consolidar la proyección internacional del recinto y reforzar su papel como uno de los principales iconos culturales de la ciudad.