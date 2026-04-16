Savia supera las 27.000 horas de formación en 2025 y refuerza su apuesta por el talento

Savia Residencias continúa consolidando su apuesta por el desarrollo del talento como eje estratégico de su modelo asistencial. Los resultados del año 2025 avalan este compromiso: el grupo ha superado las 27.000 horas de formación dirigidas a su plantilla, alcanzando una media de 18,2 horas por empleado, frente a las 16,6 registradas el año anterior.

Esta cifra sitúa a Savia muy por encima de la media del sector asistencial, que en 2024 se situó entre las 3,5 y las 8 horas por trabajador, lo que refuerza su posicionamiento como organización comprometida con la cualificación y el crecimiento profesional de sus equipos.

Savia apuesta por un modelo formativo integral que combina el desarrollo de competencias técnicas con el refuerzo de habilidades interpersonales, clave para garantizar una atención de calidad y un entorno de trabajo colaborativo. Este enfoque permite no solo mejorar la atención a las personas usuarias, sino también fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo y el bienestar profesional. Se articula a través de dos pilares fundamentales: SaviAcademia y SaviÁgora.

SaviAcademia, el portal de formación online del grupo residencial, permite a los profesionales acceder de manera ágil y flexible a contenidos obligatorios y especializados. Solo durante el último año, más de 2.000 trabajadores se formaron a través de esta plataforma, acumulando más de 17.000 horas lectivas. Esta herramienta facilita la actualización continua de conocimientos y garantiza que toda la plantilla mantenga un alto nivel de capacitación.

Por su parte, SaviÁgora constituye el eje del aprendizaje presencial y colaborativo. Este programa no solo asegura la actualización permanente de los profesionales, sino que también impulsa la detección de necesidades formativas a través de encuestas internas y la incorporación de nuevas tendencias del sector, muchas de ellas impartidas por expertos de referencia. En 2025, Savia impartió más de 10.000 horas de formación presencial en el marco de esta iniciativa.

Además, SaviÁgora incorpora una vertiente divulgativa que pone en valor el conocimiento generado dentro de la organización. A través de grupos de trabajo, foros, congresos y acciones formativas, los profesionales de Savia comparten experiencias y buenas prácticas tanto a nivel interno como externo, contribuyendo al avance del sector.

«En Savia entendemos la formación como una inversión directa en la calidad asistencial. Apostar por el desarrollo de nuestros profesionales es apostar por un mejor cuidado de los usuarios, y por un modelo más humano, preparado y sostenible», señala Eduardo Tabernero, responsable de Recursos Humanos.

Con estos resultados, Savia Residencias demuestra que el desarrollo del talento y la mejora continua son una realidad tangible en su modelo asistencial. La formación se consolida así como un pilar estratégico para el crecimiento conjunto de la organización y de sus profesionales.