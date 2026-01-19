Cronoshare: en Valencia, un enchufe ya cuesta como una joya

El coste de los servicios de electricistas en Valencia se ha convertido en una preocupación creciente para los hogares que contemplan reformas o mantenimientos eléctricos durante 2026. Frente al encarecimiento de materiales, normativas cada vez más rigurosas y exigentes, y la escasez de la mano de obra cualificada a la que España se enfrenta, los presupuestos de electricistas han experimentado una evolución al alza.

Según datos de Cronoshare, los precios en Valencia rondan entre 40 € y 55 € la hora, con un rango total que oscila entre 80 € y 3.000 € según el tipo de intervención.

Mientras que trabajos simples, como instalar un enchufe, pueden costar desde 30 € la mano de obra, una reforma eléctrica integral puede alcanzar fácilmente los 5.900 € o más. Este artículo desglosa los precios actuales y explora los factores que impulsan el aumento.

¿Qué es lo que ha conllevado un aumento de precios en la Comunidad Valenciana?

La evolución de los precios de los electricistas se debe a múltiples factores simultáneos que vamos a ver a continuación. Hace una década, instalar un punto de luz rondaba los 15 € o 20 € de mano de obra; hoy oscila entre 30 € y 40 €, pudiendo incluso alcanzar los 50 €, con tarifas más altas en trabajos más complejos de electricidad.

Este encarecimiento se debe, principalmente, a factores estructurales: el cobre, materia prima fundamental en cables eléctricos, experimentó una subida del 30 % en 2025, alcanzando precios cercanos a los 10.600 € por tonelada. Los analistas proyectan que en 2026 la tonelada podría llegar a costar entre 12.500 € y 15.000 €, debido a la demanda de energías renovables y vehículos eléctricos.

Además, la normativa técnica se ha endurecido, elevando costes de garantía y cumplimiento. El boletín eléctrico o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), obligatorio tras reformas importantes, ha aumentado de precio: mientras hace años rondaba los 100 € o 150 €, actualmente oscila entre 220 € y 380 €, con una media de 300 €. Este incremento refleja mayores exigencias de inspección.

El mercado eléctrico general influye de forma contradictoria. El precio mayorista de la electricidad en España cerró 2025 en 65,52 €/MWh, pero proyecta una caída del 16 % en 2026, situándose en torno a 54,55 €/MWh. Aunque esto beneficia indirectamente a consumidores, los costes de ajuste del sistema se mantendrán en aproximadamente 17 €/MWh.

Precios orientativos de los servicios de electricistas en Valencia

Según Cronoshare, los precios de un electricista en Valencia para trabajos sencillos son:

Instalar un enchufe: 30 € - 40 € (solo mano de obra) o 50 € - 100 € (con materiales de calidad media)

Cambiar un interruptor: 20 € - 30 €

Punto de luz: 30 € - 50 € por unidad

Reparación de cortocircuito: 50 €- 150 € (simple) o 170 € - 200 € (con sustitución)

Para intervenciones mayores:

Cuadro eléctrico: 300 € - 600 €

Boletín eléctrico (CIE): 220 € - 380 €

Aumento de potencia: 150 € - 250 €

Para reformas completas de instalación eléctrica:

Apartamento de 90 m²: 2.000 € - 2.300 €

Vivienda de 100 m²: 2.500 € - 4.800 €

En Valencia capital: 2.800 € - 5.900 €, entre las ciudades más caras de España.

La mano de obra suele representar entre el 40 % y el 60 % del coste total; el resto corresponde a materiales y certificaciones.

Hay que tener en cuenta que estos precios son orientativos y siempre dependerán de cada profesional en cuestión.

Factores clave que influyen en el precio de un electricista en Valencia

Los precios finales dependen de diversos factores, como:

Tamaño y complejidad de la obra . Por ejemplo, las reformas integrales pueden requerir rozas, nuevos conductos e incluso adecuaciones estructurales

. Por ejemplo, las reformas integrales pueden requerir rozas, nuevos conductos e incluso adecuaciones estructurales Especialización del profesional , como en el caso de las instalaciones fotovoltaicas, donde las tarifas de los técnicos pueden ser más elevadas.

, como en el caso de las instalaciones fotovoltaicas, donde las tarifas de los técnicos pueden ser más elevadas. Disponibilidad de materiales y cumplimiento de normativas locales.

Urgencias fuera de horario laboral , que pueden alcanzar precios desde 50 € hasta 250 € por hora frente a los 40 € o 55 € estándar.

, que pueden alcanzar precios desde 50 € hasta 250 € por hora frente a los 40 € o 55 € estándar. La mayoría de electricistas cobran un suplemento de 20 € hasta 40 € por desplazamiento , especialmente en áreas periféricas.

, especialmente en áreas periféricas. Mantenimiento y reconstrucción post-DANA: la alta demanda de electricistas para realizar principalmente reparaciones de urgencia, sumado a la escasez de materiales, hace que el coste de los servicios de electricidad aumente.

Empleo: Demanda crítica de profesionales

El sector de oficios eléctricos en Valencia enfrenta una presión sostenida de la demanda que está elevando los precios. Según el estudio "Tendencias del Mercado Laboral 2026" de la CEV (Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana), los electricistas figuran entre los perfiles más demandados en construcción e instalaciones.

La falta de relevo generacional es crítica y esto hace que las reformas y construcciones se encarezcan, entre otros motivos. Las empresas cada vez encuentran mayores dificultades para cubrir puestos en oficios técnicos, lo que explica por qué los electricistas tienen cada vez más poder de negociación sobre las tarifas.

De ahí la importancia de contar con el apoyo de plataformas que faciliten el contacto entre profesionales y clientes, como Cronoshare. Según Carlos Alcarria, CMO de Cronoshare, a lo largo del año pasado recibieron alrededor de 100 solicitudes al día solo en la Comunidad Valenciana para encontrar electricistas profesionales que pudiesen solucionar averías, así como instalar o reformar el sistema eléctrico de hogares o locales comerciales. Como electricista, basta con crear un perfil profesional de manera gratuita para comenzar a recibir solicitudes de particulares o empresas que buscan este tipo de servicios.

En definitiva, en 2026 los precios de servicios de electricista en Valencia continúan al alza, impulsados por el encarecimiento de materiales, exigencias regulatorias crecientes y la escasez persistente de profesionales cualificados. Trabajos sencillos rondan entre 40 € o 55 € en mano de obra, mientras que las reformas completas se sitúan entre 2.800 € y 5.900 € en Valencia.

La demanda crítica de electricistas, tanto para mantenimiento como para reconstrucción post- DANA, sugiere que los precios se mantendrán al alza durante 2026. Los hogares valencianos deben anticipar estos costes, solicitar presupuestos detallados y planificar las obras para optimizar gastos. Para los profesionales del sector, la coyuntura representa una oportunidad de mercado favorable.