De l’Eixample a Benicalap: el mapa de las reformas y reparaciones en Valencia, según Cronoshare

La plataforma Cronoshare, especializada en conectar personas que necesitan un servicio con profesionales cualificados, recibe más de 1.300 solicitudes al año en la provincia de Valencia relacionadas con servicios de reformas de viviendas. Y también más de 1.700 solicitudes anuales relacionadas con servicios de reparaciones del hogar (fontanería, electricidad, carpintería…) en esta zona.

Desde la plataforma han podido analizar con detalle las solicitudes en la capital, y han detectado un patrón muy claro: la ciudad de Valencia se encuentra dividida actualmente entre los barrios en los que predominan las reformas y aquellos en los que la demanda de servicios se concentra en averías doméstica y servicios de mantenimiento.

Según los datos, la zona de Ruzafa (y, en general, el distrito de L’Eixample) constituyen el principal punto de demanda de reformas de viviendas, mientras que la zona de Patraix y alrededores encabeza las solicitudes de fontaneros. Además, el mapa de actividad muestra una concentración destacada de solicitudes de servicios como fontanería, electricidad, carpintería y reformas en otras zonas, como L’Olivereta, Campanar o el Cabañal.

Ruzafa y el Cabañal: el epicentro de la reforma

El barrio de Ruzafa registra el mayor volumen de solicitudes de reformas, con una elevada demanda también de servicios de electricidad y carpintería, lo que parece apuntar a un fenómeno de actualización integral de las viviendas, destacando acciones encaminadas a la rehabilitación y renovación interior de los espacios.

En paralelo, los barrios de El Cabañal y Malvarrosa surgen como otras dos de las zonas donde más intensa es la demanda de carpintería y reformas en Valencia, reflejando el crecimiento de la actividad asociada a la rehabilitación de viviendas antiguas.

En general, los datos apuntan a que las reformas se concentran sobre todo en zonas donde se busca la modernización del parque residencial, y donde también existe un mayor dinamismo inmobiliario, con una compra-venta activa de viviendas.

“La reforma es el termómetro silencioso del movimiento inmobiliario. Donde se reforma mucho, normalmente hay inversión, rotación de vivienda y revalorización”, señala Carlos Alcarria, CMO de Cronoshare.

Patraix y el distrito de L’Olivereta lideran la demanda de fontaneros

Otras zonas, como Patraix y el distrito de L’Olivereta (especialmente los barrios de Nou Moles y Tres Forques) destacan como los principales focos de solicitudes de servicios de fontanería en Valencia. En concreto, la demanda se relaciona más con reparaciones técnicas y servicios de

mantenimiento del hogar.

El mismo patrón se repite en otros barrios, como Campanar, Marxalenes o Benicalap, donde las solicitudes para contratar fontaneros y electricistas superan a las de reformas integrales.

Todos estos barrios tienen aspectos en común. En opinión de Carlos: “la actividad de los fontaneros y electricistas refleja el envejecimiento del parque inmobiliario. Donde hay edificios con más años y una elevada densidad residencial, surgen más incidencias domésticas, lo que

explica el aumento de solicitudes para este tipo de servicios”.

Los barrios con más solicitudes de servicios profesionales

El análisis sitúa como principales zonas de demanda en Valencia (por un volumen combinado de servicios) a los siguientes barrios.

Para empezar, los barrios donde destacan las solicitudes para llevar a cabo reformas de viviendas son:

Ruzafa

El Cabañal

Malvarrosa

Por otro lado, el mayor número de solicitudes relacionadas con servicios de reparación de instalaciones de fontanería o electricidad se concentra en los siguientes barrios:

Patraix

Nou Moles

Tres Forques

Campanar

Marchalenes

Benicalap

Una lectura socioeconómica: inversión frente a mantenimiento

El estudio realizado por Cronoshare se basa en solicitudes recibidas en el Cap i Casal de parte de usuarios que buscaban profesionales en su zona. La plataforma permite a cualquier persona que necesite un servicio solicitar y comparar presupuestos. De hecho, la oferta de servicios del marketplace es muy amplia, aunque en este caso el estudio se ha centrado en las solicitudes de servicios de fontanería, electricidad, carpintería y reformas de vivienda. Una vez recopilados, los datos se agregaron teniendo en cuenta el código postal para poder identificar patrones de demanda territorial.

En resumen, los datos sugieren que el volumen de solicitudes para este tipo de servicios en Valencia no se concentra únicamente en los barrios de mayor renta, sino en aquellos donde confluyen factores como densidad de población, antigüedad del parque inmobiliario y dinamismo del mercado de la vivienda.

En concreto, se observa que en las zonas con mayor inversión y revalorización existe un peso superior de los servicios de reformas y carpintería, mientras que en los barrios residenciales consolidados predominan las solicitudes relacionadas con servicios de fontanería y electricidad, más vinculados a labores de mantenimiento y reparación de averías.

Esta división dibuja un mapa urbano que permite entender las necesidades actuales de la vivienda desde un indicador poco habitual: las solicitudes reales de servicios domésticos.

“El mapa de las solicitudes dibuja dos Valencias: la que reforma para modernizar e invertir y la que repara porque la vivienda envejece”, concluye Carlos.