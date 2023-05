La instal·lació de l’antena per a donar cobertura a Gilet continua generant polèmica

La instal·lació de l’estació base de telefonia mòbil per a donar cobertura a tot Gilet continua generant polèmica.

L’Associació de Veïns de la Vall de Sant Esperit, que és contrària a la instal·lació en el lloc triat, ha denunciat que l’alcalde, Salva Costa, va impedir recentment una visita a l’obra de representants de l’entitat amb un enginyer degudament equipat a qui havien contractat “per a saber si les obres s’estaven portant a cap de manera correcta o incorrecta”.

Segons indiquen en un comunicat remés per la seua presidenta, Carmen Prima: “Va enviar la Policia per a evitar-ho”, deia, a més d’insistir en el fet que l’entitat no ha rebut informació que ha sol·licitat al consistori.

L’alcalde va assegurar a aquest diari que “en cap cas es va tractar d’una acció coercitiva” i va remarcar tant que “l’obra es pot veure des de fora” com que “ningú pot fer perquè sí una inspecció a una obra municipal”.

Costa va destacar que la intervenció està avançada i “és legal, perquè compta amb tots els permisos”.

També va considerar que l’entitat veïnal Vall de Sant Esperit “no deixa de buscar martingales per a evitar l’antena, fins i tot buscant enfrontaments entre persones, perquè un veí va arribar a demanar-li documentació a un treballador”, va assegurar.