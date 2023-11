L’Ajuntament demana la declaració d’“esdeveniment públic excepcional” dels Gay Games amb l’oposició de Vox

La Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de València ha proposat, amb els vots a favor de PP, Compromís i PSOE, i el vot en contra de Vox, sol·licitar al Govern d’Espanya la declaració dels Gay Games com a esdeveniment públic excepcional i que es dote els pressupostos generals de l’Estat dels anys 2024, 2025 i 2026 d’una partida específica per a la promoció i el desenvolupament de la competició. Igualment, la Comissió d’Hisenda ha acordat demanar el suport de les Corts Valencianes i de la Diputació de València perquè l’esdeveniment tinga transcendència nacional i internacional.

Els Gay Games són una de les competicions esportives i culturals més importants del món. Se celebren cada quatre anys, des de 1982, i reuneixen esportistes i aficionats al voltant de principis com la diversitat, la participació, la inclusió i la superació personal. Els jocs estan oberts a la participació de qualsevol persona independentment del seu sexe, la raça, l’origen ètnic, la discapacitat, l’orientació sexual o la religió.

Els Gay Games es disputaran previsiblement el mes de juny de 2026 i duraran 10 dies. Està previst que s’hi practiquen més de 37 esports i 20 esdeveniments culturals, repartits pels barris i els districtes. S’espera l’arribada a la ciutat d’entre 13.000 i 15.000 esportistes i prop de 100.000 visitants. L’impacte turístic estimat superarà els 100 milions d’euros.

La declaració de la competició com a esdeveniment d’interés públic excepcional fomentaria la col·laboració privada perquè proporcionaria incentius fiscals a les empreses valencianes que hi participaren.

Imposat béns immobles

D’altra banda, la Comissió d’Hisenda ha aprovat per unanimitat sol·licitar als grups polítics amb representació parlamentària al Congrés dels Diputats l’adopció de mesures legislatives que permeten a les entitats locals establir noves bonificacions en l’impost de béns immobles (IBI), entre les quals hi hauria l’establiment de bonificacions per a famílies monoparentals i per a famílies que tinguen membres amb alguna discapacitat.

La proposta alternativa finalment aprovada per la Comissió d’Hisenda l’ha presentada el Grup Municipal Popular a partir d’una moció inicial de Compromís.