Movilidad, energía verde y renovación urbana: así cambia Massalfassar

Massalfassar continúa dando pasos hacia un modelo de municipio más sostenible, accesible y preparado para el futuro. Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha impulsado distintas iniciativas estratégicas que abarcan desde la movilidad y la mejora urbana hasta la eficiencia energética y la modernización de instalaciones deportivas históricas.

Conexión ciclista

Uno de los proyectos más destacados es la construcción del nuevo tramo de carril bici que conectará el itinerario ciclista existente con la pasarela sobre la V-21, atravesando el Polígono Industrial Mediterráneo. Las obras ya se encuentran en marcha y está previsto que finalicen en las próximas semanas.

La actuación, subvencionada por la Diputación de València con 377.827,95 euros, permitirá mejorar los desplazamientos diarios de trabajadores y vecinos, reforzando además la seguridad vial y fomentando formas de transporte más respetuosas con el entorno.

El proyecto incluye un recorrido ciclista independiente del tráfico rodado, mejoras en la señalización, adecuación de pasos peatonales y ampliación de los itinerarios accesibles dentro del área industrial.

El alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, destaca que “este nuevo enlace supone un avance importante para conectar mejor el municipio y facilitar trayectos más seguros y cómodos en el día a día”. Además, subraya que “Massalfassar evoluciona hacia una movilidad pensada para las personas y adaptada a las necesidades actuales”.

Espacios para convivir

A esta apuesta por un entorno más amable se suma la renovación del jardín del Paseo de la Estación, un enclave emblemático que ha sido transformado para convertirlo en una zona más verde, accesible y agradable para el paseo y la convivencia.

La intervención, que ha contado con una inversión de 153.000 euros gracias al apoyo de la Diputación de València, ha permitido conservar los árboles monumentales existentes e incorporar nuevas especies mediterráneas como tomillo, lavanda y romero, aportando color, sombra y aroma al recorrido.

Renovación del jardín del Paseo de la Estación de Massalfassar. / ED

Además, se ha mejorado la accesibilidad del entorno y se han instalado nuevos bancos y una fuente, creando un espacio pensado para el descanso y el encuentro vecinal.

“Queríamos recuperar este lugar manteniendo su esencia, pero adaptándolo al futuro”, explica Robert Margaix.

Mejora de la trama urbana

En materia de renovación urbana, el Ayuntamiento también ha finalizado recientemente los trabajos de asfaltado y acondicionamiento de la avenida Blasco Ibáñez, una de las principales vías de Massalfassar.

La actuación ha incluido la renovación del firme, la actualización de la señalización y la mejora de la pintura viaria, medidas destinadas a reforzar la seguridad y facilitar la circulación tanto de vehículos como de peatones.

Asfaltado y acondicionamiento de la avenida Blasco Ibáñez de Massalfassar. / ED

Según el consistorio, esta intervención responde al objetivo de seguir modernizando las infraestructuras urbanas y mejorar el estado de las calles con mayor tránsito del municipio.

Energía limpia compartida

Otro de los proyectos estratégicos impulsados este año ha sido la puesta en marcha de la primera instalación de la Comunidad Energética Local de Massalfassar, una iniciativa que sitúa al municipio en la senda de la transición energética y el autoconsumo colectivo.

La nueva planta fotovoltaica, ubicada en la cubierta del consultorio médico, cuenta con 133 placas solares capaces de generar energía limpia para abastecer distintos puntos del término municipal y beneficiar directamente al vecindario.

En esta primera fase, la instalación podrá suministrar electricidad a alrededor de 40 viviendas, aunque el proyecto contempla futuras ampliaciones para incrementar el número de personas beneficiarias.

Placas solares de la Comunidad Energética Local de Massalfassar, qye podrá suministrar electricidad a unas 40 viviendas. / ED

La actuación ha sido posible gracias a las ayudas del IVACE y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y permitirá a muchas familias reducir su factura eléctrica participando en un modelo energético más eficiente y colaborativo.

“Queremos que la transición energética también llegue a los municipios pequeños y que el ahorro derivado de las energías renovables repercuta directamente en la ciudadanía”, señala Robert Margaix. “Es una iniciativa pensada para el presente, pero sobre todo para las próximas generaciones”.

Un trinquet adaptada al futuro

La modernización de infraestructuras también ha alcanzado el ámbito deportivo con la reforma integral del trinquet municipal, uno de los espacios más representativos de la tradición local. Las obras han permitido renovar completamente las instalaciones para adaptarlas a las necesidades actuales de la pilota valenciana.

La intervención ha incluido nuevos vestuarios y baños, palcos con cerramiento de cristal, mejoras en la escalera, en la zona de juego y en los accesos, además de la pintura integral del recinto. El renovado trinquet se consolida así como un espacio preparado para albergar tanto partidas profesionales como actividades de la escuela de pilota y competiciones de ámbito local y autonómico.

“Este recinto forma parte de la identidad de Massalfassar y queríamos que estuviera preparado para las próximas generaciones”, afirma el alcalde. “Es una instalación concebida para profesionales, aficionados y para todos los niños y niñas que se acercan a nuestro deporte más tradicional”.