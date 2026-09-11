Torrent celebra la Semana Europea de la Movilidad con actividades para todas las edades y foco en la accesibilidad

El Ayuntamiento de Torrent se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre con una completa programación destinada a promover una movilidad más segura, accesible, sostenible e inclusiva entre personas de todas las edades.

La edición de 2026 mantiene como lema europeo “Movilidad para todas las personas” y pone especialmente el foco en la equidad y la colaboración intergeneracional, promoviendo sistemas de transporte y espacios públicos capaces de responder a las distintas necesidades que tienen las personas durante cada etapa de su vida.

La alcaldesa

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “queremos avanzar hacia una ciudad en la que todas las personas puedan desplazarse con seguridad y autonomía, independientemente de su edad o de sus capacidades. Hablar de movilidad no es únicamente hablar de cómo vamos de un lugar a otro; es hablar también de accesibilidad, seguridad vial, convivencia, sostenibilidad y calidad de vida”.

Folgado ha añadido que “esta Semana Europea de la Movilidad nos ofrece la oportunidad de trasladar esa reflexión a nuestras calles y hacerlo de una manera participativa, con actividades para niños, jóvenes, familias, mayores y personas con movilidad reducida. Una movilidad verdaderamente sostenible tiene que ser también una movilidad que no deje a nadie atrás”.

Accesibilidad e inclusión, protagonistas de la edición de 2026

La programación comenzará el miércoles 16 de septiembre con una muestra y demostración de prototipos de vehículos de bajo consumo en la Avenida Olímpica, con rondas de demostración a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Esa misma tarde, el Parque Infantil de Educación Vial de Parc Central abrirá sus puertas para realizar prácticas de circulación vial con vehículos disponibles para los asistentes y un circuito supervisado por monitores.

También el miércoles se desarrollará en la Avenida al Vedat la campaña de sensibilización “Ponte en su lugar, no en su sitio”, destinada a concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida.

La inclusión tendrá continuidad el jueves 17 con “A-Ball al Poble”, una exhibición y práctica de fútbol adaptado en silla de ruedas que tendrá lugar a las 19:30 horas en la pista de patinaje de Parc Central. A-Ball es una modalidad inclusiva creada en la Universitat Politècnica de València que permite practicar fútbol mediante sillas especiales dotadas de un sistema mecánico para golpear el balón. Los asistentes podrán participar y probar las sillas habilitadas para la actividad.

Esta vertiente de la programación se completará el lunes 21 de septiembre, a las 19:00 horas, con la conferencia “Torrent, un poble per a tots”, que abordará la accesibilidad universal y se celebrará en la Casa de la Cultura.

La concejala responsable del área de Movilidad, Sonia Roca, ha explicado que “hemos querido que la programación refleje precisamente el lema de este año. La movilidad tiene que ser para todos y debe tener en cuenta las necesidades de cada persona, desde un niño que empieza a conocer las normas de circulación hasta una persona mayor o alguien con movilidad reducida”.

Por su parte, la concejala de Movilidad, Adelina González, ha destacado que “esta Semana de la Movilidad nos permite acercar a la ciudadanía, de una manera práctica y participativa, la importancia de compartir el espacio público con respeto y seguridad. Nuestra prioridad es avanzar hacia una movilidad que tenga en cuenta las necesidades de todas las personas y que haga de Torrent una ciudad cada vez más accesible e inclusiva”.

La Feria del Automóvil regresa a la Avenida al Vedat

Otro de los principales puntos de encuentro será la Feria del Automóvil, que abrirá sus puertas el jueves 17 de septiembre a las 10:00 horas en el paseo central de la Avenida al Vedat, desde la Plaza Obispo Benlloch.

La feria permanecerá abierta de forma ininterrumpida hasta las 19:30 horas y continuará durante toda la jornada del viernes 18, también entre las 10:00 y las 19:30 horas.

La cita permitirá acercar nuevamente a la ciudadanía la evolución del sector de la automoción y las nuevas soluciones que se están incorporando a la movilidad.

Bicicleta, educación vial y actividades para toda la familia

La bicicleta volverá a ocupar un espacio destacado durante la Semana Europea de la Movilidad. El jueves 17, de 17:00 a 19:00 horas, el Taller Social Bicis per a Totes, situado en Xenillet, 3, celebrará una jornada de puertas abiertas.

El sábado 19, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar “Bicinit a les estreles”, una ruta ciclista nocturna que partirá desde la Plaza Obispo Benlloch y culminará con una observación astronómica en el Parque de Santa Ana de Albal.

Un día después, el domingo 20 a las 9:00 horas, regresará “Un Torrent sobre ruedas”, una vuelta en bicicleta por la ciudad concebida para disfrutar con familiares y amigos. La concentración tendrá lugar en la Plaza Mayor y los primeros participantes recibirán un obsequio hasta fin de existencias. En la actividad colaboran la Peña Ciclista Torrent, el Col·lectiu Soterranya y el Club Deportivo de Ciclismo Adaptado “Unlimited Wheels”, reforzando también el carácter inclusivo de una jornada abierta a diferentes formas de disfrutar de la bicicleta.

El Parque Infantil de Educación Vial tendrá igualmente un importante protagonismo durante la semana, con prácticas de circulación abiertas al público los días 16, 17 y 19 de septiembre, siempre supervisadas por monitores especializados.

A ello se sumará el viernes 18, de 18:00 a 21:00 horas, una Gran Feria Infantil con actividades supervisadas por monitores en el paseo interior de Parc Central y con acceso libre.

La programación del viernes también incluye, a las 18:00 horas, una cena de sobaquillo y la proyección de un documental en la Placeta de l’Era

Torrent celebrará el Día Europeo sin Coches con un desayuno sostenible

La Semana Europea de la Movilidad finalizará el martes 22 de septiembre coincidiendo con el Día Europeo sin Coches.

Desde las 8:00 horas, el inicio del carril bici de Torrent, junto a la gasolinera de la salida hacia Picanya, acogerá un desayuno sostenible dirigido a las personas que lleguen caminando o en bicicleta, que recibirán también gratuitamente un ejemplar del periódico Levante-EMV.

“Queremos que durante estos siete días la ciudadanía pruebe otras formas de moverse, reflexione sobre el uso que hacemos del espacio público y compruebe que nuestros hábitos individuales también pueden contribuir a una ciudad más segura, accesible y sostenible. Por eso, invitamos a todos los vecinos y vecinas de Torrent a participar en las actividades que hemos preparado, a disfrutar de esta Semana de la Movilidad y, sobre todo, a implicarse en la construcción de una ciudad más amable, inclusiva y pensada para todas las personas”, ha concluido la alcaldesa Amparo Folgado.

Programa de la Semana de la Movilidad 2026 Torrent

Miércoles, 16 de septiembre

17:00 h. Muestra y demostración de prototipos de vehículos de bajo consumo, con rondas de demostración a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Ubicación: Avenida Olímpica, tramo entre Avda. Rey Juan Carlos I y C/ Sidney 00.

17:30 a 20:30 h. Prácticas de circulación vial con vehículos disponibles para los asistentes y acceso libre. Circuito supervisado por monitores de Parques de Circulación Vial.

Prácticas de circulación vial con vehículos disponibles para los asistentes y acceso libre. Circuito supervisado por monitores de Parques de Circulación Vial. Ubicación: Parque Infantil de Educación Vial en Parc Central.

Parque Infantil de Educación Vial en Parc Central. 17:30 a 20:00 h. “Ponte en su lugar, no en su sitio”. Campaña de sensibilización para el respeto de los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida (PMR).

“Ponte en su lugar, no en su sitio”. Campaña de sensibilización para el respeto de los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida (PMR). Ubicación: Avenida al Vedat, números del 9 al 15.

Jueves, 17 de septiembre

10:00 h. Inauguración de la Feria del Automóvil. Horario de apertura al público de 10:00 a 19:30 horas ininterrumpidamente.

Inauguración de la Feria del Automóvil. Horario de apertura al público de 10:00 a 19:30 horas ininterrumpidamente. Ubicación: Paseo central de la Avenida al Vedat, desde Plaza Obispo Benlloch.

Paseo central de la Avenida al Vedat, desde Plaza Obispo Benlloch. 17:00 a 19:00 h. Jornada de puertas abiertas de Bicis per a Totes.

Jornada de puertas abiertas de Bicis per a Totes. Ubicación: Taller Social Bicis per a Totes, Xenillet, 3.

Taller Social Bicis per a Totes, Xenillet, 3. 17:30 a 20:30 h. Prácticas de circulación vial con acceso libre y vehículos disponibles para los asistentes. Circuito supervisado por monitores de Parques de Circulación Vial.

Prácticas de circulación vial con acceso libre y vehículos disponibles para los asistentes. Circuito supervisado por monitores de Parques de Circulación Vial. Ubicación: Parque Infantil de Educación Vial en Parc Central.

Parque Infantil de Educación Vial en Parc Central. 19:30 h. “A-Ball al Poble”. Exhibición y práctica de fútbol en silla de ruedas. Modalidad de fútbol adaptada e inclusiva creada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que permite jugar mediante sillas especiales con un sistema mecánico patentado para golpear el balón. Habrá sillas disponibles para los asistentes que quieran practicar la actividad.

“A-Ball al Poble”. Exhibición y práctica de fútbol en silla de ruedas. Modalidad de fútbol adaptada e inclusiva creada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que permite jugar mediante sillas especiales con un sistema mecánico patentado para golpear el balón. Habrá sillas disponibles para los asistentes que quieran practicar la actividad. Colabora: A-Ball UPV.

A-Ball UPV. Ubicación: Pista de patinaje del Parc Central.

Viernes, 18 de septiembre

10:00 a 19:30 h. Feria del Automóvil.

Feria del Automóvil. Ubicación: Paseo central de la Avenida al Vedat, desde Plaza Obispo Benlloch.

Paseo central de la Avenida al Vedat, desde Plaza Obispo Benlloch. 18:00 a 21:00 h. Gran Feria Infantil con actividades supervisadas por monitores y acceso libre.

Gran Feria Infantil con actividades supervisadas por monitores y acceso libre. Ubicación: Paseo dentro del Parc Central, con acceso por Avda. Juan Carlos I.

Paseo dentro del Parc Central, con acceso por Avda. Juan Carlos I. 18:00 h. Cena de sobaquillo y proyección de documental.

Cena de sobaquillo y proyección de documental. Ubicación: Placeta de L’Era.

Sábado, 19 de septiembre

17:30 a 20:30 h. Prácticas de circulación vial con acceso libre y vehículos disponibles para los asistentes. Circuito supervisado por monitores de Parques de Circulación Vial.

Prácticas de circulación vial con acceso libre y vehículos disponibles para los asistentes. Circuito supervisado por monitores de Parques de Circulación Vial. Ubicación: Parque Infantil de Educación Vial en Parc Central.

Parque Infantil de Educación Vial en Parc Central. 20:00 h. “Bicinit a les estreles”. Ruta ciclista nocturna con observación astronómica en el Parque de Santa Ana de Albal.

“Bicinit a les estreles”. Ruta ciclista nocturna con observación astronómica en el Parque de Santa Ana de Albal. Concentración: Plaza del Obispo Benlloch.

Domingo, 20 de septiembre

09:00 h. “Un Torrent sobre ruedas”. Vuelta en bicicleta por la ciudad con familiares y amigos. Habrá un obsequio para los primeros ciclistas que acudan al punto de encuentro, hasta fin de existencias. Colaboran: Peña Ciclista Torrent, Col·lectiu Soterranya y Club Deportivo de Ciclismo Adaptado “Unlimited Wheels”.

“Un Torrent sobre ruedas”. Vuelta en bicicleta por la ciudad con familiares y amigos. Habrá un obsequio para los primeros ciclistas que acudan al punto de encuentro, hasta fin de existencias. Peña Ciclista Torrent, Col·lectiu Soterranya y Club Deportivo de Ciclismo Adaptado “Unlimited Wheels”. Concentración: Plaza Mayor (Torre).

Lunes, 21 de septiembre

19:00 h. Conferencia “Torrent, un poble per a tots”, charla sobre accesibilidad universal.

Ubicación: Casa de la Cultura.

Martes, 22 de septiembre