Pep Gimeno ‘Botifarra’ enceta més de dues setmanes de festes en Benidoleig
La programació incorpora com a principal novetat el I Vermut Musical, que se celebrarà el Dia de Santa Bàrbara, junt amb una agenda que culminarà amb la tradicional setmana de bous
Benidoleig dona este divendres el tret d’eixida a les seues festes patronals en honor a Santa Bàrbara, una cita que fins al 15 d’agost convertirà els carrers del municipi en l’escenari d’una intensa programació que combina actes religiosos, cultura, música en directe, activitats familiars, gastronomia popular i la tradicional setmana de bous. Aquestes celebracions representen «una fita que reafirma la nostra identitat com a poble», explica l’alcalde del municipi, Pedro Antonio Seguí, i agraeix l’esforç dels Festers 2026, als quals atribueix l’organització d’uns dies pensats perquè «tots i totes ens ho passem d’allò més bé». A més, anima el veïnat a eixir al carrer, gaudir de la festa i continuar mostrant «el gran esperit solidari» que caracteritza Benidoleig.
Un sentiment compartit pels mateixos Festers 2026, que expliquen que darrere d’aquest programa hi ha un any de treball intens, muntant activitats i organitzant iniciatives amb el suport imprescindible de les seues famílies. Ara, asseguren, arriba el moment de gaudir «dels dies de música forta, de sopars que s’allarguen i de carrers plens», convidant tot el poble a participar en cada acte.
La programació comença este mateix divendres amb el Dia del Músic. Després del tradicional sopar popular, l’Agrupació Musical El Seguili oferirà el concert de festes junt amb Pep Gimeno «Botifarra» i l’espectacle ‘Botifarra a Banda’. La nit culminarà amb el pregó, que marcarà oficialment l’inici de les festes, i una sessió musical a càrrec del DJ Juanjo Vera.
L’endemà arribarà una de les cites més esperades, la Presentació de les Festeres i Festers, seguida d’una gran nit de ball amb l’orquestra Titànic. Els més menuts prendran el protagonisme el diumenge amb un parc aquàtic i una representació teatral infantil. Durant els primers dies també hi haurà una vesprada de jocs, una nit de teatre amb Lolailo Troup, una partida de pilota valenciana i la tradicional jornada dedicada a l’engalanament dels carrers.
I Vermut Musical
La gastronomia tornarà a ser un dels grans atractius. El Dia de la Cocà inclourà un animat correbars, un sopar popular i l’actuació del grup Somnis. Posteriorment se celebrarà el sopar popular del Dia de l’Ofrena, que donarà pas al correfoc i a la macrodiscomòbil Krakatoa.
Els dies grans en honor a la Puríssima Concepció, Santa Bàrbara i la Santíssima Sang reuniran els actes més solemnes, amb misses, processons, música, espectacles pirotècnics i actuacions nocturnes de les orquestres La Tribu i Monkey Band. Especial protagonisme tindrà també el dissabte 8 d’agost el I Vermut Musical, una nova proposta que naix amb la voluntat de convertir-se en un espai de convivència al voltant de la música en directe, la cervesa, els vins de la terra i les tapes tradicionals. La jornada comptarà amb l’actuació de La Mocha, degustació de vins del Celler Mas dels Mas, cervesa oferida per Chorro Marí i tapes elaborades pels Festers 2026.
La desfilada de carrosses i comparses, la paella gegant i l’espectacle de cloenda amb focs artificials posaran el punt final a la setmana gran abans de donar pas, del 10 al 15 d’agost, a la tradicional setmana de bous, amb exhibicions de diferents ramaderies, bous embolats, concursos, esmorzars populars i el Dia de les Quintades, que reunirà diverses generacions al voltant de la música, el correbars, un dinar de germanor, activitats lúdiques i concerts.
Amb una programació pensada per a totes les edats i un ampli ventall de propostes que conjuguen tradició i novetats, Benidoleig enceta este divendres unes festes que tornen a convertir-se en el principal punt de trobada del municipi, reforçant el sentiment de pertinença i la convivència entre veïns i visitants.
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