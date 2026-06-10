Bodegas Hispano+Suizas: La excelencia de unos cavas rodeados de glamour

Desde su nacimiento, Hispano+Suizas es una de las firmas vinícolas mejor posicionadas en el firmamento de las mejores bodega de toda España. El proyecto de Pablo Ossorio y Rafa Navarro se sustenta en unas parcelas de viñedo de las que Navarro extrae toda su esencia y de un trabajo en bodega con el que Ossorio logra vinos y cavas reconocibles, de extraordinaria calidad y avalados por los críticos y prescriptores más influyentes del país, tal y como se observa revisando las mejores guías de España.

El palmarés de los cuatro cavas que la bodega elabora en la actualidad es envidiable. Tantum Ergo Exclusive (un brut nature con diez años de crianza en rima que sólo se embotella en formato magnum) está considerado como el Mejor Cava de España en guías de prestigio como la Wine Up o influyentes prescriptores internacionales como Tim Atkin; Tantum Ergo Rosé lleva casi una década reconocido como mejor cava rosado de España por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV); mientras que Tantum Ergo Vintage y Tantum Ergo Chardonnay/Pinot Noir rozan el pleno de puntos año tras año en importantes guías como SeVi, Vivir el Vino o Peñín, que año tras año los tildan como ‘excelentes’.

Para la elaboración de sus cavas, Pablo Ossorio y Rafa Navarro recurren a las mejores parcelas de la finca que rodea su bodega, en la pedanía requenense de El Pontón. Seleccionan aquellas partidas más frescas, las que ofrecen racimos con un equilibrio perfecto entre acidez y dulzor, para conseguir unos mostos que, tras fermentar en barricas de roble, ofrecen una materia prima con gran capacidad de guarda.

Gama Hispanos Tantum Ergo. / ED

La familia de cavas de Bodegas Hispano+Suizas se abre con una pareja de espumosos de segunda fermentación en botella. Son un blanco (elaborado con uvas de Chardonnay y Pinot Noir bajo la técnica blanc de noir) y un rosado (hecho exclusivamente con uvas de Pinot Noir) que tienen en ambos casos una crianza en rima de, al menos, veintidós meses y que salen al mercado con la etiqueta de brut nature.

Por encima de estas dos referencias se sitúa el Tantum Ergo Vintage, blanco que nace de un coupage de las mejores uvas de sus viñedos ecológicos de las variedades Chardonnay y Pinot Noir, con una densidad de plantación de 3.500 plantas por hectárea. La crianza en botella se realiza durante un mínimo de 54 meses, tiempo en el que el carbónico se integra a la perfección para dar como resultado un cava denso, cremoso y especialmente expresivo.

El buque insignia de la bodega es el Tantum Ergo Exclusive, un cava que, al igual que el anterior, se elabora con uvas de Chardonnay y Pinot Noir. Solamente se elabora en añadas consideradas como excepcionales y se presenta únicamente en botella tipo magnum, con una capacidad de 1,5 litros. Su extraordinariamente larga crianza en rima, con un mínimo de diez años, garantiza un cava elegante, sutil, sorprendentemente fresco a pesar de su edad y perfecto para disfrutar nuestros mejores momentos con un espumoso que roza la perfección.