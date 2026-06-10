Chozas Carrascal: Los cavas que definen el paisaje de una finca única

Chozas Carrascal es el nombre de una finca dibujada al más puro estilo de los chateaux franceses, en uno de los parajes más vellos del término municipal de Requena, a casi 800 metros sobre el nivel del mar. En este privilegiado entorno, la familia López Peidro construyó hace tres décadas un proyecto enológico argumentado en la singularidad, el respeto al entorno y la pureza en cada vino y cava que sale de sus instalaciones. Chozas Carrascal es una de las pocas bodegas que pueden presumir de estar acreditados en tres denominaciones de origen diferentes: DO Utiel-Requena, bajo la que producen muchos de sus vinos; DO Cava, sello con el que elaboran espumosos bajo el método tradicional de segunda fermentación en botella; y DO Pago Chozas Carrascal, la más alta categoría de vinos que únicamente se concede a aquellas fincas que por su singularidad, son capaces de crear vinos y cavas diferentes al resto.

Dirigida por la segunda generación de la familia, encarnada en los hermanos Julián y María José, la bodega sigue sumando reconocimientos en las principales guías de todo el mundo. El primero se formó como enólogo y es el responsable de la elaboración de los vinos y cavas. Su hermana María José es la cara visible de la bodega y se ocupa de la gestión, marketing y comercialización.

Para elaborar sus cavas cuentan con varias parcelas de Chardonnay, Macabeo y Garnacha cultivadas bajo pautas ecológicas. Sus cuatro cavas se producen íntegramente en sus instalaciones y con su propias uvas. El más complejo y expresivo es Eterno, hecho con las uvas de Chardonnay de una vieja parcela de la que cosechan apenas un kilo de uva por cepa, lo que asegura una alta concentración en los racimos. El mosto fermenta en barrica de roble, donde descansa entre dos y tres meses antes de afrontar la segunda parte del proceso. Es un brut nature (en el dosage no se adiciona azúcar para no enmascarar las cualidades de la uva) que sale al mercado con el marchamo de Gran Reserva, después de haber tenido una crianza mínima de 48 meses en rima.

La línea de cavas más desenfadados y frescos de la bodega es Roxanne. / ED

Cavas exclusivos

Otro de los exclusivos cavas que elabora Chozas Carrascal es Unique, un brut nature reserva de Chardonnay y Macabeo que tiene una crianza mínima de quince meses en botella, logrando una perfecta integración del carbónico. La línea de cavas más desenfadados y frescos de la bodega es Roxanne, que incluye dos etiquetas diferentes: por una parte un espumoso de Macabeo y Chardonnay de tipo brut con nueve meses de crianza en rima y por otra un rosado, cuya primera añada se lanzó a finales del pasado 2025. Roxanne Rosé se presenta como una propuesta desenfadada para disfrutar en cualquier ocasión. Se trata de un cava de guarda (con un mínimo de nueve meses de crianza en botella) elaborado con uvas cultivadas bajo pautas ecológicas en la misma finca. Sale al mercado con el sello Brut, lo que ya avanza una expresividad fuera de lo común. Su fina y persistente burbuja, su aspecto delicado de color rosa pálido, sus intensos aromas de frutas rojas como la frambuesa, sus sutiles notas de bollería y su fondo goloso avanzan un paso por boca denso y aterciopelado, con el carbónico muy bien integrado y una notable persistencia.