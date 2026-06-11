Bodegas Coviñas: Aula, una colección de cavas en sincronía con la naturaleza

Con la llegada del buen tiempo, los cavas se convierten en una excelente alternativa para disfrutar de una copa al atardecer. Su frescura, sus chispeantes burbujas y su carácter afrutado convierten a este vino espumoso en un buen aliado también en verano. A partir de esas premisas, Coviñas ha construido una interesantísima colección de cavas que condensa la esencia de los miles de viñedos que gestiona y resume el esfuerzo de las miles de familias que cultivan estas tierras, mostrándose como una gama de espumosos en perfecta sincronía con la naturaleza. Hablamos de Aula, resultado de la experiencia y el saber de varias generaciones que conforman la entidad.

Aula reivindica los cultivos sostenibles, el trabajo en sincronía con la naturaleza, respetando sus ciclos, valorando su diversidad y creando un Aula de conocimiento que debemos saber, respetar y cuidar. Se compone de cinco referencias distintas en función de su contenido en azúcar y el tiempo de crianza en rima. Son cuatro espumosos blancos (semi-seco, brut, brut nature y reserva brut nature) y un rosado tipo brut que se elaboran a partir de las uvas de Macabeo y Chardonnay en el caso de los blancos y Garnacha en el caso del rosado que cultivan los viticultores asociados a la entidad en el término de Requena. Los cavas Aula nacen con vocación gastronómica, especialmente el Aula Brut Nature Reserva, un espumoso de larguísima crianza en rima, rico en matices, versátil, de excelente acidez y notable cremosidad en boca gracias a la perfecta integración del carbónico durante el periodo de crianza. Excelente conductor de sabores, este cava es un perfecto compañero de viaje en todo tipo de platos y resulta tan versátil que puede acompañar una comida de principio a fin armonizando todo tipo de propuestas gastronómicas.

Aula se compone de cuatro espumosos blancos (semi-seco, brut, brut nature y reserva brut nature) y un rosado tipo brut. / Francisco Nieto

Además del sello Aula, Coviñas cuenta en el mercado con otras referencias amparadas por la DO Cava de Requena, una de ellas con la icónica marca Enterizo, que cuenta con tres referencias diferentes que están dirigidas al canal de la alimentación. Coviñas es un grupo cooperativo con sede en Requena que aglutina las cosechas de diez cooperativas de la comarca, o lo que es lo mismo, el esfuerzo de las tres mil familias que día tras día trabajan en las miles de hectáreas de viñedo que aportan a la entidad. Con más de sesenta años de trayectoria, la compañía se ha convertido en el principal productor de vino embotellado en la Denominación de Origen Utiel-Requena y uno de los principales motores socioeconómicos de la comarca. En lo referente al mundo del cava, Coviñas ha sido la primera cooperativa valenciana en formar parte del grupo de bodegas certificadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava. Todos sus cavas están disponibles en supermercados, restaurantes, tiendas especializadas y en www.covinas.com.