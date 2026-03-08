Cáncer de pulmón: Programa de Detección Precoz con resultados inmediatos en Hospital Ascires

Detectar el cáncer de pulmón en fases tempranas es crucial para mejorar las opciones de tratamiento y de supervivencia. Con el objetivo de diagnosticar cualquier posible tumor pulmonar en estadios iniciales y contribuir a reducir la mortalidad, Ascires lanzó en 2022 un Programa de Detección Precoz. Ahora, el nuevo Hospital Ascires (Valencia) ofrece este programa en ‘acto único’, es decir, con consulta del especialista, pruebas, resultados y pautas de seguimiento en una sola visita.

“En estadios iniciales, el cáncer de pulmón no provoca síntomas. Y, cuando aparecen, se pueden confundir con otras patologías benignas porque son bastante inespecíficos (tos, dolor de pecho, cansancio o dificultad para respirar, entre otros). Por esta razón, en el 85% de los casos, el diagnóstico llega tarde, cuando las opciones terapéuticas y de curación son muy limitadas”, aclara el Dr. Asier Bengoechea, neumólogo en Ascires y coordinador del programa.

Diagnosticar a tiempo el cáncer más letal

Esta es la clave que explica que el de pulmón siga siendo el cáncer más letal (23.239 fallecidos en 2024), con una supervivencia media del 16% en el caso de los hombres y del 23,5% en mujeres, según el reciente informe “Las cifras del cáncer en España 2026”, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Sin embargo, si este tipo de tumor es detectado en estadio I, cuando se puede recurrir a la cirugía y diferentes abordajes terapéuticos, las opciones de supervivencia aumentan hasta el 90%.

Este año, según el mismo informe de la SEOM, se estima que se registrarán 34.908 nuevos casos de cáncer de pulmón en nuestro país. La capacidad de detectarlos a tiempo determina las posibilidades de superar la enfermedad. Es en este contexto cuando los programas de detección precoz para población de riesgo tienen un papel fundamental.

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón va dirigido a fumadores y exfumadores mayores de 50 años. / Ascires

Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón: ¿A quién va dirigido?

El tabaco es el responsable del 90% de los casos de cáncer de pulmón, lo que explica que todos los protocolos internacionales de detección precoz desarrollados con éxito en Estados Unidos y en Europa vayan dirigidos, principalmente, a la población con historial tabáquico.

En esta misma línea, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón de Ascires va destinado al colectivo de mayor riesgo: fumadores/as o exfumadores/as mayores de 50 años, con un consumo acumulado equivalente a 20 cigarrillos diarios durante al menos 20 años.

El riesgo a padecer cáncer de pulmón en una persona que fuma es 20 veces superior al de una no fumadora. “Aun así, mientras que las revisiones periódicas para prevenir el cáncer de mama o de colon están logrando reducir significativamente la mortalidad en este tipo de tumores, falta conciencia entre la población fumadora para revisar sus pulmones de forma regular”, indica el neumólogo.

TAC pulmonar anual, clave en pacientes de alto riesgo

El seguimiento de los pacientes incluidos en el programa se lleva a cabo a partir de una consulta con el especialista en Neumología, en la que se realiza la historia clínica, exploración y prueba de función pulmonar (espirometría). A continuación, el paciente se somete a una tomografía computarizada (popularmente conocida como TAC) de ultrabaja dosis de radiación, para volver de nuevo a consulta para conocer los resultados y las pautas a seguir.

El cáncer de pulmón es el que más fallecimientos provoca al año en España. / Ascires

En el Hospital Ascires, todo este proceso se realiza en una única visita y en un mismo día, incluyendo resultados en un máximo de dos horas desde la realización del TAC.

Si bien el objetivo del programa es detectar un posible tumor pulmonar en su fase más incipiente, esta prueba también permite detectar otras posibles afecciones, como calcificaciones en arterias coronarias, patología intersticial pulmonar, EPOC, enfisema pulmonar, etc. “Aunque no entrañen la misma gravedad, diagnosticarlas y tratarlas de forma temprana es clave para mejorar la calidad de vida del paciente”, apunta el neumólogo.

Cáncer de pulmón: primera causa de muerte por cáncer, también en mujeres

El de pulmón es el cáncer que más fallecimientos provoca al año en España. Sin embargo, mientras en la población masculina las muertes por esta causa están disminuyendo (en línea con la reducción en el consumo de tabaco), preocupa el aumento de la mortalidad en mujeres.

“Por primera vez en España, el cáncer de pulmón supera al de mama como primera causa de muerte por cáncer en la población femenina”, alerta el Dr. Rodolfo Chicas-Sett, oncólogo radioterápico en Ascires. “Esto se explica por su incorporación más tardía al hábito tabáquico -a partir de la década de los 70- y también demuestra la importancia de que las mujeres fumadoras y exfumadoras se sumen a protocolos de detección precoz”.

El uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, en aumento entre la población joven desde el fin de la pandemia, es otro de los factores que están incrementando el riesgo de contraer este tipo de cáncer, según la SEOM.

El componente multidisciplinar es uno de los aspectos destacados del Programa de Detección del Cáncer Precoz del Hospital Ascires y permite ofrecer un abordaje preciso e integral para cada paciente. El equipo profesional incluye a neumólogos, radiólogos, especialistas en Oncología Médica y Oncología Radioterápica, cirujanos torácicos y médicos de familia, entre otros.

Sobre Ascires

Ascires es el grupo biomédico pionero en España en Diagnóstico por Imagen, Medicina Nuclear, Genética Médica y Oncología Radioterápica guiada por Imagen. Desarrolla su actividad en el Hospital Ascires (Valencia), así como en su propia red de Clínicas Biomédicas en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Con una trayectoria de más de 45 años y un equipo de más de 600 profesionales, el grupo Ascires centra su labor en diagnóstico y tratamiento, reinvirtiendo anualmente una media del 20% de los beneficios en I+D+i. El grupo está focalizado en medicina personalizada de precisión, gracias al desarrollo de biomarcadores de inteligencia artificial y algoritmos de diagnóstico propios.