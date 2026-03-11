Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar: "La salud mental no existe si no existe la salud comunitaria"

El trastorno bipolar es una enfermedad que aparece como consecuencia de una alteración en los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo. Este se considera un Trastorno Mental Grave (TMG) y crónico que requiere de apoyo (farmacológico, terapéutico y social) de larga duración y, en ocasiones, durante toda la vida.

La Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, apoyada por la Fundación "la Caixa", se creó en 2002 debido a la necesidad del colectivo de personas con este trastorno. Hoy en día cuentan con 350 personas asociadas y son la única asociación de la Comunitat Valenciana dedicada íntegramente al apoyo de gente con esta enfermedad. Cuentan con diversas actividades gratuitas como un club de ocio para que las personas con trastorno bipolar salgan al aire libre y socialicen que otras personas. La única actividad de pago que tienen es un grupo de ayuda mutua llamado "Llocs de Trobada", que tiene un precio simbólico de 40 euros al año.

También cuentan con una experiencia de puertas abiertas, "Encontres Bipolars", que se realiza en el Hospital La Fe, y que cuenta con la presencia de un psiquiatra y una psicóloga, que ayudan a los pacientes con todas las dudas que tienen. "El año pasado alcanzamos las 20.000 visualizaciones en nuestros vídeos colgados en internet".

Falta de visibilidad y aumento del estigma

Desde la asociación tienen un objetivo claro: dar respuestas a las cuestiones que necesita el colectivo y hacerlo con humanidad, sin un exceso de protocolos.

"La salud mental no existe si no existe una salud integral; todos somos susceptibles a tener una enfermedad mental", cuentan desde la asociación, y afirman que todavía existe un estigma muy fuerte hacia las personas que padecen este trastorno, por lo que hacen un llamamiento a la gente para que haya más información: "Existe mucho miedo y desconocimiento".

Cuentan que el trastorno bipolar afecta a entre un 2 y un 6% de la población, una cifra significativa, y que es la séptima causa de discapacidad en el mundo. "La salud mental es algo comunitario y todos los agentes sociales podemos poner nuestra semilla para poder quitar el estigma", concluyen.