“La eficiencia hídrica es una condición imprescindible para el futuro de la industria agroalimentaria valenciana”
El socio fundador de MasQueIngenieros, Luis Cano, explica que la gestión eficiente del agua es clave para la sostenibilidad y la competitividad del sector agroalimentario en la actualidad
Desde MasQueIngenieros, la ingeniería se concibe como una herramienta al servicio de las personas, la competitividad empresarial y la protección del medio ambiente, que integran agua, energía y procesos industriales con impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La gestión del agua se ha convertido en uno de los grandes retos para la industria agroalimentaria en la Comunitat Valenciana, donde la disponibilidad de recursos hídricos condiciona la actividad productiva. La ingeniería integral ayuda a las empresas a mejorar su eficiencia, reducir consumos y avanzar hacia modelos más sostenibles. Así lo explica Luis Cano, socio fundador de MasQueIngenieros y responsable del área de Industria Agroalimentaria de la compañía.
¿Por qué el agua se ha convertido en una cuestión estratégica para el sector agroalimentario?
El agua es un recurso crítico para muchas industrias agroalimentarias. En un contexto de mayor presión sobre los recursos hídricos, las empresas necesitan gestionar mejor su consumo para garantizar su actividad a largo plazo. La eficiencia hídrica se ha convertido en un factor clave para la sostenibilidad del sector y también para su competitividad.
¿Qué puede aportar la ingeniería ante este desafío?
La ingeniería permite analizar de forma global todo el ciclo del agua dentro de la industria, desde la captación hasta el tratamiento o la reutilización. A partir de ese análisis es posible optimizar procesos, reducir consumos y mejorar la eficiencia de las instalaciones. En muchos casos existen oportunidades de mejora significativas; simplemente revisando los procesos productivos o incorporando tecnologías más avanzadas de control y tratamiento.
¿Qué tipo de soluciones están demandando hoy las empresas?
Principalmente proyectos orientados a optimizar el uso del agua y de la energía. Hablamos de sistemas de reutilización de agua, mejora de depuradoras industriales, digitalización de procesos para monitorizar consumos o rediseño de líneas productivas para reducir el impacto ambiental. Cada empresa tiene necesidades distintas, por lo que las soluciones deben adaptarse a su proceso productivo.
¿Cuál es el enfoque de MasQueIngenieros en este ámbito?
Nuestro trabajo consiste en acompañar con soluciones de ingeniería ambiental y del agua en la Comunitat Valenciana a las empresas durante todo el desarrollo del proyecto, desde el diagnóstico inicial hasta la puesta en marcha de las soluciones. Nos centramos en entender el proceso industrial de cada cliente para diseñar proyectos que mejoren su eficiencia hídrica y energética sin perder de vista la viabilidad económica.
Más allá del agua, la empresa aborda diferentes áreas de ingeniería. ¿Cómo se integran?
La ingeniería debe abordarse desde una visión global. El agua, la energía o los procesos industriales están interconectados y requieren soluciones integrales. En MasQueIngenieros trabajamos precisamente con ese enfoque, desarrollando proyectos que buscan mejorar la eficiencia de las empresas y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en el entorno.
En el marco del Día Mundial del Agua, ¿qué mensaje trasladaría al sector?
La resiliencia hídrica se construye con planificación, tecnología e innovación. Las empresas que integren la gestión eficiente del agua en su estrategia estarán mejor preparadas para afrontar los retos del futuro. Y la ingeniería tiene un papel fundamental para acompañarlas en ese camino.
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