ESIC adapta su oferta de postgrado a los nuevos perfiles que demanda la empresa

Las empresas buscan profesionales especializados, pero también perfiles capaces de desenvolverse en un entorno en el que la tecnología está transformando la manera de trabajar. La inteligencia artificial ha acelerado ese cambio y su utilización comienza a extenderse a prácticamente todas las áreas de las organizaciones, desde el marketing y las ventas hasta los recursos humanos, las finanzas, la logística o la dirección.

Con este escenario, la Business School de ESIC Comunitat Valenciana inicia en octubre el curso 2026-2027 de sus programas de máster y postgrado en Valencia. Una propuesta que combina la especialización en diferentes áreas de negocio con una de las principales novedades de este año: todos los másteres incorporan un Certificado en IA Aplicada para Profesionales.

La incorporación de esta formación responde a una realidad cada vez más presente en el mercado laboral. El conocimiento de la inteligencia artificial empieza a convertirse en una competencia transversal, independientemente del área profesional. Ya no se trata únicamente de conocer determinadas herramientas, sino de saber identificar dónde pueden aportar valor, utilizarlas para mejorar procesos y productividad y mantener el criterio profesional a la hora de interpretar sus resultados.

Una oferta para diferentes momentos de la carrera profesional

La oferta de Business School de ESIC contempla este curso ocho programas: Executive MBA (EMBA), Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO)Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital (MMGD)Máster en Dirección de Personas y Organización (MDPO), Master in International Business (MIB), Máster en Dirección Financiera (MDF), Máster en Dirección de Marketing Digital (MMD) y Máster en Dirección de Logística, Transporte y Cadena de Suministro (LOCS).

Los programas comenzarán durante la semana del 16 de octubre y se distribuyen en dos formatos pensados para facilitar su compatibilidad con la actividad profesional. GESCO, MMGD y MDPO se imparten entre semana en horario de tarde, mientras que el resto concentra las clases los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

Marketing, transformación digital, gestión de personas, dirección empresarial, finanzas, internacionalización y operaciones dibujan así una oferta dirigida a perfiles y trayectorias profesionales diferentes, pero con un elemento común: la conexión de los contenidos con los cambios que ya se están produciendo dentro de las empresas.

Logística y supply chain, claves para el tejido empresarial valenciano

Entre las áreas de especialización, la logística adquiere una relevancia particular en la Comunitat Valenciana. Su carácter exportador, el peso de la industria y la actividad vinculada al Puerto de Valencia hacen que la gestión de la cadena de suministro tenga un impacto directo sobre la competitividad de numerosas empresas valencianas.

A ello se suman desafíos como la digitalización de las operaciones, el comercio electrónico, la sostenibilidad, la internacionalización o la necesidad de responder con mayor rapidez ante posibles alteraciones en las cadenas de suministro.

El Máster en Dirección de Logística, Transporte y Cadena de Suministro (LOCS) aborda estas cuestiones desde una visión global de las operaciones, incluyendo ámbitos como compras, aprovisionamiento, planificación, distribución o transporte. Además, la formación permite obtener un certificado SAP, reforzando el conocimiento de una de las tecnologías de gestión empresarial presentes en compañías de numerosos sectores.

Septiembre, un mes para acercarse a la Business School

Antes de que comiencen las clases, ESIC Comunitat Valenciana celebrará dos citas durante septiembre que permitirán acercarse tanto a su propuesta formativa como a algunas de las cuestiones que están marcando actualmente el mundo de la empresa.

La primera tuvo lugar el martes 15 de septiembre, a las 18:30 horas, con el Open Day de Business School. La jornada permitió conocer los programas de postgrado y contó con la participación de Aittor Sobradelo, antiguo alumno de ESIC y HR Business Consultant Lead en Encamina.

Su experiencia sirvió para abordar también la evolución de los perfiles profesionales y las competencias que están adquiriendo mayor importancia dentro de las organizaciones, desde la perspectiva de quien combina su trayectoria en recursos humanos con un entorno estrechamente relacionado con la tecnología.

La segunda cita llegará apenas dos semanas después. El 30 de septiembre, a las 18:00 horas, La Rambleta acogerá Hoy es Marketing (HEM), uno de los principales encuentros de ESIC con profesionales y empresas.

Bajo el lema «El marketing será juzgado», el encuentro pondrá el foco en algunas de las cuestiones que están obligando al sector a revisar estrategias, modelos y formas de relacionarse con los consumidores. Profesionales con diferentes trayectorias compartirán experiencias y puntos de vista en una jornada concebida para trasladar al escenario debates que ya están presentes en empresas y departamentos de marketing.

La celebración de HEM poco antes del comienzo de los másteres permite, además, conectar el nuevo curso con esa realidad profesional. Formación, empresa y actualización de conocimientos aparecen cada vez más vinculadas en un contexto en el que muchas competencias tienen una vida útil más corta y exigen un aprendizaje continuo.

Especialización sin perder una visión transversal

La transformación digital ha hecho que las fronteras entre distintas áreas profesionales sean también menos rígidas. Un responsable de marketing necesita comprender los datos; un perfil de recursos humanos trabaja ya con nuevas herramientas tecnológicas; la logística requiere conocimientos digitales y de negocio; y quienes ocupan puestos de dirección deben entender el impacto de la inteligencia artificial sobre prácticamente todas las áreas de la compañía.

De ahí que la propuesta para este curso de la Business School de ESIC Comunitat Valenciana combine dos líneas: profundizar en una especialización y ampliar al mismo tiempo las competencias transversales.

Los másteres comenzarán en octubre con esa doble perspectiva y con profesionales de diferentes sectores compartiendo aula. Un modelo en el que la formación de postgrado busca ir más allá de la adquisición de conocimientos técnicos para convertirse también en un espacio en el que contrastar experiencias, conocer otras realidades empresariales y prepararse para un mercado laboral que continúa transformándose.