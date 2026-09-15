Nuevo curso universitario: estudiar en la CEU UCH es mucho más que elegir un grado

Con el inicio de un nuevo curso universitario, miles de estudiantes afrontan una nueva etapa marcada por decisiones, retos y oportunidades. Este curso, más de 2.800 nuevos estudiantes se han incorporado a los distintos campus, con más de 350 alumnos en el campus de Castellón y cerca de 800 en el de Elche. Para quienes comienzan ahora sus estudios superiores, elegir dónde estudiar y qué formación recibir supone mucho más que escoger una titulación: también implica decidir qué tipo de experiencia universitaria quieren vivir y cómo prepararse para su futuro profesional.

En este contexto, la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) comienza un nuevo curso reforzando su apuesta por una formación integral, práctica e internacional. Una propuesta que combina nuevas titulaciones, acompañamiento al estudiante, oportunidades de desarrollo personal, orientación profesional y programas de apoyo al talento.

El nuevo curso comienza con una bienvenida pensada para el estudiante

El inicio de curso representa un momento especialmente importante para los alumnos que llegan por primera vez a la universidad. Para facilitar su adaptación, la CEU UCH organizó unas Jornadas de Bienvenida que permiten a los nuevos estudiantes conocer el funcionamiento de la Universidad, descubrir sus espacios y servicios y comenzar a integrarse en la comunidad universitaria.

Entre las actividades se encuentra “Conoce tu Campus”, que ayuda a los estudiantes a familiarizarse con las facultades y los diferentes recursos que tendrán a su alcance durante su etapa universitaria.

Además, cada nuevo alumno cuenta con un mentor, un estudiante de cursos superiores que le acompaña durante sus primeros meses, le orienta y ayuda a resolver las dudas habituales de esta nueva etapa.

Una experiencia universitaria que va más allá de las aulas

Comenzar un nuevo curso también significa descubrir todo lo que ofrece la vida universitaria más allá de las clases. En la CEU UCH, los estudiantes pueden participar en diferentes actividades extracurriculares a través de la Feria de Clubes y Servicios Universitarios.

Teatro, cine, cerámica, fotografía, debate, ecología, lindy hop o clubes deportivos forman parte de una oferta pensada para fomentar la participación, el desarrollo personal y la creación de nuevas relaciones en el campus.

Estudiantesc de la CEU UCH durante las Jornadas de Bienvenida del curso 2026/27 / CEU UCH

A estas propuestas se suman servicios de orientación profesional, emprendimiento, voluntariado , idiomas, biblioteca y deportes , que completan la experiencia académica y favorecen una formación integral.

Nuevos grados universitarios para afrontar los retos del futuro

El comienzo del curso coincide también con la ampliación de la oferta académica de la CEU UCH. Entre las nuevas titulaciones incorporadas se encuentran el Grado en Física, el Grado en Ingeniería Matemática, el Grado en Historia y Pensamiento, el Grado en Inteligencia de los Negocios y el Doble Grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Con estas nuevas opciones, la Universidad amplía su propuesta formativa hacia áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la economía del dato, las humanidades y los nuevos escenarios políticos y sociales.

Una formación universitaria orientada al futuro profesional

Elegir una carrera universitaria supone también pensar en el futuro laboral. Por ello, la CEU UCH apuesta por una metodología basada en la formación práctica, las metodologías activas y la colaboración con empresas e instituciones.

El objetivo es que los estudiantes desarrollen no solo los conocimientos específicos de su titulación, sino también competencias que puedan resultar determinantes en su futuro profesional: pensamiento crítico, capacidad de análisis, comunicación, iniciativa, adaptación y trabajo en equipo.

La formación se plantea así desde una perspectiva que conecta el aprendizaje académico con los retos del entorno profesional y social.

Desarrollo personal y profesional durante la etapa universitaria

La formación en la CEU UCH también incorpora iniciativas destinadas a desarrollar las capacidades personales y profesionales de los estudiantes.

Entre ellas destaca el Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad, un título propio gratuito integrado en el horario semanal de diferentes titulaciones. Su programa combina desarrollo personal, competencias profesionales y formación tecnológica, con contenidos relacionados con idiomas, habilidades digitales, emprendimiento y valores humanísticos.

La Universidad cuenta además con el Plan de Excelencia del CEU, dirigido a estudiantes de alto rendimiento académico y orientado al liderazgo, la innovación y el compromiso social.

Becas y ayudas para estudiar en la universidad

El comienzo de un nuevo curso lleva aparejada también la preocupación de muchas familias por el coste de los estudios universitarios. La CEU UCH mantiene una política de becas y ayudas destinada a favorecer la igualdad de oportunidades y reconocer el esfuerzo académico.

Durante el curso 2025-2026, la Universidad destinó más de 9 millones de euros a becas y ayudas al estudio, beneficiando a uno de cada tres alumnos.

Estudiantes de la CEU UCH durante las Jornadas de Bienvenida del curso 2026/27 / CEU UCH

Entre sus programas se encuentran las Becas Merit, que pueden cubrir entre el 75 % y el 100 % del coste de los estudios y son renovables en función del rendimiento académico, así como las Becas Humanitas, dirigidas a estudiantes del ámbito de las Humanidades.

Una universidad internacional para un mundo global

El nuevo curso comienza también en un entorno universitario marcado por la diversidad. La presencia de estudiantes de 94 nacionalidades aporta una dimensión internacional a los campus de la CEU UCH.

La Universidad complementa esta experiencia multicultural con programas de movilidad y colaboración con instituciones extranjeras, favoreciendo que los estudiantes incorporen una perspectiva global a su formación.

Un nuevo curso para construir el futuro

Cada inicio de curso universitario supone el comienzo de una nueva etapa. Para los estudiantes que llegan a la CEU UCH, ese recorrido combina formación académica, acompañamiento, actividades, desarrollo personal, internacionalización y oportunidades para acercarse al mundo profesional.

Una propuesta que entiende la universidad no solo como el lugar donde obtener un título, sino como un espacio para adquirir conocimientos, desarrollar el talento, descubrir nuevas inquietudes y prepararse para afrontar los retos del futuro.