FCC Equal: empleo y oportunidades para las personas con discapacidad

Las instalaciones de la Oficina de Promoción Ambiental de La Albufera de Valencia albergaron una sesión de trabajo sobre las labores de limpieza en la Dehesa del Parque Natural de El Saler, adjudicadas a la empresa FCC Equal, un Centro Especial de Integración Laboral y Social destinado a favorecer la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad y proporcionarles un empleo estable y de calidad. La empresa presta, además, este servicio en otros veintinueve parques de la capital del Turia.

Al encuentro asistieron la directora general del Servicio Valenciano de Empleo Labora, Virginia Garrigues; el vicealcalde segundo del ayuntamiento de Valencia, José Vicente Gosálbez, titular de las Áreas de Ocupación, Formación y Emprendimiento así como de Parques, Jardines y Especies Naturales; además de la responsable de FCC Equal en la Comunidad Valenciana, Amparo Pérez. También han estado presentes técnicos y operarios asignados a dicho espacio verde.

Durante el posterior recorrido, la directora general de Empleo y Formación de Labora, Virginia Garrigues, pudo comprobar sobre el terreno los trabajos que desarrolla el Centro Especial de Empleo FCC Equal en el entorno del Parque Natural de El Saler, donde puso en valor la colaboración entre la administración, las empresas y las entidades especializadas para favorecer la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral.

La directora general destacó la doble vertiente de esta actuación, que contribuye al mantenimiento y protección medioambiental de un espacio especialmente sensible como El Saler. «Estas tareas son importantes durante todo el año para mantener el Parque Natural libre de residuos y contribuir también a la prevención de incendios. Pero además tienen un valor social evidente, porque detrás de cada puesto de trabajo hay una oportunidad de ganar autonomía y avanzar en un proyecto de vida propio», señaló Garrigues.

Los Centros Especiales de Empleo, como FCC Equal, ofrecen entornos de trabajo adaptados a las personas con dificultades de acceso. / LEV-EMV

En este sentido, la directora general subrayó el papel que desempeñan los Centros Especiales de Empleo, como FCC Equal, para facilitar la incorporación al mercado laboral de personas que encuentran mayores dificultades de acceso y para ofrecer entornos de trabajo adaptados a sus necesidades.

Labora apoya estos centros mediante subvenciones destinadas tanto a favorecer la contratación de personas con discapacidad como a mantener las unidades de apoyo que las acompañan en su incorporación y desarrollo profesional. Estas unidades permiten prestar una atención más individualizada y contribuir a eliminar barreras dentro del propio puesto de trabajo.

«Desde Labora queremos que las personas con discapacidad tengan más oportunidades reales de trabajar y que las empresas dispongan también de herramientas para adaptar los puestos y facilitar su incorporación», afirmó Garrigues.

Compromiso del Grupo FCC con el medio ambiente

En 2026, Labora destina 58,23 millones de euros a programas dirigidos a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, que permitirán apoyar el empleo de cerca de 12.600 personas con discapacidad o en situación de exclusión social.

«El empleo es una de las herramientas más importantes para construir una sociedad con más oportunidades. Por eso queremos seguir trabajando con empresas y entidades especializadas para que cada persona pueda encontrar un puesto adaptado a sus capacidades y contar con los apoyos que necesite», explicó Garrigues.

La directora general señaló además que la inclusión laboral requiere una respuesta adaptada a cada situación y defendió que los recursos públicos deben servir para acompañar tanto a las personas trabajadoras como a las empresas que apuestan por incorporar este talento.

«Proyectos como el de FCC Equal demuestran que la inclusión laboral funciona cuando hay colaboración, acompañamiento y empresas comprometidas. Nuestro objetivo es seguir eliminando barreras para que el acceso al empleo dependa de las capacidades de cada persona y no de las dificultades que pueda encontrar en el camino», concluyó.

Por su parte, la responsable de Equal y directora de la Delegación Levante de FCC Medio Ambiente, Amparo Pérez, mostró especial interés por la situación medioambiental de la Dehesa y sus características geográficas y vegetales. Al mismo tiempo, Amparo Pérez manifestó la voluntad de mantener el mayor nivel de implicación tanto en el cuidado como en la conservación del medio natural, destacando el compromiso del Grupo FCC en la preservación del ecosistema.