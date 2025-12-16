Eurocaja Rural refuerza su lucha contra la exclusión financiera abriendo oficina en Sumacàrcer (Valencia), la única en la localidad

El municipio valenciano de Sumacàrcer, con una población de unos 1.300 habitantes, ubicado en la comarca de la Ribera Alta y que hasta ahora no disponía de oficinas físicas financieras, cuenta ya con todas las ventajas que supone la atención personalizada, el asesoramiento profesional y el amplio catálogo de productos y servicios de Eurocaja Rural.

La oficina recién inaugurada está situada en Plaça L'Era, número 3, y cuenta con la atención personalizada de la directora de la oficina Irene Tormo Merino. Representa el modelo de proximidad y trato humano que distingue a Eurocaja Rural, un modelo de banca tradicional que se complementa con todas las soluciones digitales disponibles, para que cada cliente pueda elegir siempre la forma de relación que mejor se adapte a sus necesidades.

La cooperativa de crédito siempre ha defendido la importancia de estar cerca de las personas para comprender sus requerimientos particulares y tratar de satisfacerlos de manera exclusiva y personalizada. También, persigue este objetivo a través de una amplia oferta especializada de productos y servicios, tanto para empresas, como para particulares e instituciones públicas.

Eurocaja Rural mantiene desde sus orígenes un firme compromiso con el desarrollo económico y social de su entorno, especialmente en aquellas zonas más afectadas por la despoblación o la falta de servicios financieros. La entidad trabaja activamente para evitar la exclusión financiera, garantizando el acceso a una atención cercana y personalizada y promoviendo la igualdad de oportunidades y condiciones incluso en municipios con baja densidad de población, como es el caso de Sumacàrcer. Con esta apertura, Eurocaja Rural certifica que es posible ligar rentabilidad con prosperidad, cumpliendo su objeto social con vocación de servicio y responsabilidad, propio de una entidad de economía social que prioriza prestar servicio al hecho de maximizar beneficios a toda costa.

Siguiendo su Plan de Expansión y a través de su amplia red de oficinas, la entidad financiera ofrece cobertura en territorios rurales donde otras entidades han cesado su actividad, asegurando que sus habitantes y empresas puedan realizar gestiones bancarias sin barreras y siendo la única referencia financiera en más de 70 localidades, en las que residen más de 90.000 habitantes. La Entidad mantiene más del 40% de su red de oficinas en pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes, y el 13% están ubicadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

En todo el ámbito de actuación donde opera (Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Aragón, La Rioja, Cantabria y Andalucía), Eurocaja Rural cuenta ya con 504 oficinas, tiene más de 500.000 clientes y 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales. En concreto, en la Comunidad Valenciana, su red comercial alcanza las 70 oficinas desde su implantación en 2017.