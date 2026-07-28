Mercadona, Consum, La fallera y Dacsa primeras marcas valencianas en la mente de los consumidores de la Comunitat

Mercadona, Consum, La Fallera y Dacsa son las marcas valencianas que encabezan el “top of mind” de los consumidores de la Comunitat Valenciana, esto es aquellas que les vienen a la mente de modo espontáneo. Les siguen Hacendado, Chufi, Turia, Chocolates Valor, Choví, Fartons Polo, Cecotec, Kelme, Porcelanosa, Velarte y Pikolinos, la mayoría de ellas pertenecientes al sector de la alimentación, lo que confirma el peso de este sector en la notoriedad y consumo habitual de las marcas valencianas.

Estos son algunos de los resultados del informe “El consumidor de la Comunitat Valenciana; hábitos y comportamientos de compra en 2026”, impulsado por el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) y Coto Consulting. El estudio ha sido realizado sobre una muestra de 400 personas de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y su objetivo es sondear el cambio de hábitos de los consumidores de la Comunitat en 2026.

El 81% de los encuestados menciona de forma espontánea alguna marca valenciana, llegándose a citar un total de 116 diferentes, lo que refleja la elevada presencia del tejido empresarial valenciano en la mente del consumidor en la que lideran las relacionadas con alimentación, seguidas de otras del sector tecnológico, pavimentos y calzado. Además, el 75% afirma consumirlas de forma habitual.

Calidad del producto o servicio

Cuando piensan en las marcas valencianas, los consumidores las asocian principalmente con la calidad del producto o servicio (53%), el compromiso con el territorio (46%), la confianza y fiabilidad (41%), la tradición y el conocimiento del oficio (40%) y la sostenibilidad y responsabilidad ambiental (22%).

Tal y como explica la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, “aunque el origen valenciano sí que influye en la decisión de compra, no se trata de un factor decisivo por sí solo. Lo que realmente construye preferencia es combinar calidad, confianza y compromiso con el territorio. El origen abre la puerta, pero es la propuesta de valor la que mantiene la relación con el consumidor”.

Pero, más allá de la imagen que proyectan, el estudio también analiza qué impulsa en realidad la compra de una marca valenciana. En este caso, el principal motivo vuelve a ser la mejor calidad (42%), seguido del compromiso con el territorio (34%), la cercanía y trato personalizado (28%), confianza en la marca (27%) y la buena experiencia previa (25%). Cuando el consumidor opta por una marca valenciana, el precio pierde protagonismo frente al valor percibido, la calidad y el vínculo con el territorio.

En este sentido, “el consumidor valenciano no compra únicamente un producto local. Compra una relación basada en la confianza, la cercanía, la disponibilidad y el compromiso con su entorno. Ese es el verdadero significado del “vinculo” que muestran los datos” , destaca el director de Coto Consulting, Pedro Reig.

El Consumidor de la Comunidad Valenciana; hábitos y comportamientos de compra. / Club de Marketing del Mediterráneo y Coto Consulting

Mayor predisposición a comprar si la marca tiene tienda física

El informe subraya también las palancas de comunicación territorial que activan la compra en los consumidores de la Comunitat, y en este sentido, el resorte más importante son las tiendas físicas. La presencia no es decorativa sino decisiva. Así, 9 de cada 10 valencianos muestra una mayor predisposición a comprar si la marca tiene presencia real en la Comunitat. Le siguen comunicar de forma clara dónde y cómo produce (88%), mostrar compromiso con la comunidad local (87%), resaltar su pertenencia y orgullo con su origen (79%), participar en eventos de la Comunitat (74%), y utilizar referentes, símbolos o lenguaje propio del territorio (67%).

Por edades, cuanto mayor es la edad, más se le solicita a la marca una mayor claridad en su comunicación. Mientras que por provincias, los consumidores de Castellón y Valencia ponen más valor en que la marca resalte su permanencia y orgullo por su origen.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 300 socios individuales y empresas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

Coto Consulting

Coto Consulting es una consultora de Marketing especializada en Investigación de mercados, opinión pública y gran consumo, nacida en València en 2004. Ayudan a orientar la empresa al mercado y hacerla más rentable, desde el análisis completo del comportamiento del consumidor/ shopper hasta el marketing online/offline orientado al retail, servicios y gran consumo. Sus áreas de especialización son la investigación de mercados, donde aplica técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa mediante estudios “Ad-hoc” y el Retail Marketing, donde lleva a cabo un trabajo específico en el desarrollo y aplicación de estrategias omnichannel para la distribución comercial.