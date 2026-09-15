Domingo López: «El almacenamiento puede llegar a convertir la volatilidad energética en ahorro recurrente»

El almacenamiento energético está adquiriendo un papel cada vez más relevante para las empresas del sector Comercial e Industrial (C&I). Más allá de su vinculación con las energías renovables, las baterías permiten gestionar cuándo se compra y cuándo se utiliza la electricidad, convirtiendo la flexibilidad energética en una herramienta para reducir costes y, en determinados casos, generar ingresos.

Hablamos con Domingo López, director general de TERA Batteries, para analizar todas las oportunidades y los retos a los que se expone esta tecnología.

¿Qué papel está jugando actualmente el almacenamiento energético en el sector empresarial?

El almacenamiento ha dejado de ser una tecnología de futuro para convertirse en una herramienta real de gestión energética. Para una empresa ya no es suficiente saber cuánto consume, sino también cuándo consume y a qué precio. Un sistema de almacenamiento energético (BESS) permite introducir flexibilidad en ese consumo: almacenar energía cuando las condiciones son más favorables y utilizarla cuando el coste es mayor, reducir determinados picos de demanda o gestionar mejor la energía disponible. Por eso creemos que debe entenderse como un activo que puede generar valor económico durante años, y no simplemente como un equipamiento energético.

¿Podemos hablar entonces del almacenamiento como un activo financiero?

Sin duda. Una instalación correctamente dimensionada puede transformar la volatilidad del sistema eléctrico en una oportunidad económica. En función de cada proyecto, ese valor puede traducirse en ahorro recurrente o incluso en ingresos directos. Pero hay una condición fundamental: el sistema debe estar diseñado a partir de las necesidades reales del cliente. No tiene sentido instalar una determinada capacidad de almacenamiento simplemente porque exista una tecnología disponible o porque sea la solución que se está comercializando en ese momento.

¿Qué debe analizarse antes de desarrollar un proyecto?

Hay que estudiar el perfil de consumo, los precios de la energía, los periodos tarifarios, la potencia contratada, las necesidades operativas y, por supuesto, si existen o se prevén instalaciones de generación renovable. Dos empresas aparentemente similares pueden necesitar soluciones completamente diferentes. Por eso defendemos que cada proyecto debe partir de un análisis técnico y económico individualizado, definiendo primero qué problema queremos solucionar y qué retorno buscamos obtener. Actualmente, estamos trabajando en alrededor de 150 proyectos de diferentes características y necesidades específicas de almacenamiento, que representan aproximadamente 400 MWh de energía gestionada. La diversidad de estos proyectos demuestra fundamentalmente que no existe una solución universal.

Instalaciones de Tera Batteries. / T. B.

En un mercado que está creciendo rápidamente, ¿qué importancia tiene elegir bien al proveedor?

Es fundamental. En el sector del almacenamiento podemos encontrar propuestas muy diferentes y el cliente debe valorar mucho más que el precio inicial. Estamos hablando de activos que tienen que funcionar durante muchos años y que, en determinados casos, serán críticos para la actividad de una empresa. Hay que analizar quién está detrás del proyecto, qué experiencia y capacidad técnica tiene, qué garantías ofrece, cómo se realizará la puesta en marcha y, especialmente, quién responderá ante una incidencia o durante las fases posteriores de mantenimiento y operación. En TERA creemos que la confianza, la trazabilidad y el servicio forman parte de la solución. No se trata únicamente de suministrar una batería, sino de desarrollar un sistema que cumpla con todos los objetivos técnicos y económicos para los que ha sido diseñado.

¿Es imprescindible contar con paneles solares para que un sistema de almacenamiento sea rentable?

No. Es una asociación muy habitual, pero almacenamiento y fotovoltaica no son necesariamente inseparables. La generación solar es un complemento muy interesante porque permite producir energía a un coste competitivo y utilizar el almacenamiento para desplazar parte de ese consumo. Sin embargo, una empresa puede encontrar valor en una batería incluso sin disponer de paneles solares. Por ejemplo, puede aprovechar determinados momentos de menor precio de la electricidad y utilizar posteriormente esa energía cuando el coste sea superior, o gestionar los picos de demanda. Todo depende del perfil energético de cada instalación.

¿Qué evolución espera para los próximos años?

La flexibilidad va a adquirir cada vez más valor. Estamos avanzando hacia un sistema energético más electrificado, con mayor presencia de renovables, movilidad eléctrica y nuevos consumos industriales. En este contexto, las empresas necesitarán herramientas que les permitan gestionar activamente su energía. Desde TERA consideramos que el futuro no consiste simplemente en instalar más armarios de almacenamiento, sino en instalar la capacidad adecuada, en el lugar adecuado y con una estrategia de gestión que convierta esa inversión en un activo útil y rentable.

En Tera Batteries apuestan por un futuro que consiste en instalar la capacidad adecuada, en el lugar adecuado y con una estrategia adecuada. / T. B.

¿Qué recomendaría a una empresa que esté planteándose incorporar almacenamiento?

Que no empiece preguntando qué batería debe comprar, sino qué problema energético quiere solucionar. A partir de ahí debe exigir un estudio técnico y económico riguroso, conocer el retorno esperado y asegurarse de que cuenta con un socio tecnológico con experiencia y garantías. El verdadero valor del almacenamiento no está únicamente en los kilovatios hora que puede almacenar, sino en nuestra capacidad para decidir cuándo almacenar, cuándo consumir y cómo convertir esa flexibilidad en valor económico para la empresa.