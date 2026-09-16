Más seguridad para el propietario y más alquiler: así movilizan vivienda los agentes inmobiliarios valencianos
COAPIV colabora en una iniciativa que garantiza durante siete años el cobro de las rentas de los inmuebles adheridos
El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de València (COAPIV) da un nuevo paso en su colaboración con AUMSA para impulsar la Agencia Municipal del Alquiler de València. Tras la firma del convenio el pasado mes de julio, la entidad colegial reunió el martes 15 de septiembre sus profesionales para explicar en profundidad el funcionamiento de esta iniciativa, resolver las dudas que puedan surgir en su aplicación práctica y facilitar que colegiados y asociados puedan trasladar esta nueva fórmula a los propietarios con los que trabajan diariamente. Además, el encuentro también ha quedado abierto a las propuestas de colegiados y asociados que puedan contribuir a mejorar la aplicación de esta iniciativa en el mercado del alquiler.
El objetivo es incorporar más viviendas al alquiler ofreciendo seguridad a los propietarios y precios más asequibles a los inquilinos. AUMSA gestiona durante siete años las viviendas adheridas al programa, garantiza el cobro de las rentas y asume el mantenimiento y las reparaciones menores. COAPIV y APIVA acercan esta fórmula a los propietarios mediante sus profesionales. Los alquileres se ofrecen un 20 % por debajo del precio de mercado.
Dudas para poner una vivienda en alquiler
El presidente de COAPIV, Alfredo Cano, destacó el papel de los agentes para acercar la iniciativa a los propietarios. “Nuestro trabajo empieza ahora, explicándoles con claridad cómo funciona. Conocemos las dudas que existen al poner una vivienda en alquiler y podemos contribuir a generar la confianza necesaria para que parte de ellas vuelva al mercado”, señaló.
Para COAPIV, uno de los principales retos pasa precisamente por recuperar la confianza de los propietarios que actualmente mantienen sus viviendas fuera del mercado. Los sucesivos cambios normativos de los últimos años, la incertidumbre sobre determinadas situaciones que pueden producirse durante el arrendamiento y la duración de algunos procedimientos judiciales han contribuido, a juicio del Colegio, a aumentar los temores de una parte de los arrendadores.
Frente a estas dificultades, AUMSA permite al propietario delegar la gestión del alquiler con unas condiciones definidas desde el inicio. La jornada celebrada en el Colegio permitió a colegiados y asociados conocer su funcionamiento y resolver las principales dudas prácticas y jurídicas. COAPIV y APIVA confían en que esta colaboración ayude a incorporar nuevas viviendas al mercado y genere confianza entre más propietarios.
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