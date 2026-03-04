La propuesta BecarIA del grupo Melocotón de la CEU UCH gana el oro del Salta Fest 2026

El Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana ha celebrado hoy, en el Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer de la Universitat d’Alacant, Salta Fest 2026, el festival interuniversitario que se consolida como punto de encuentro entre facultades y profesionales del sector.

Enmarcado en el 25 aniversario del Colegio, el certamen ha situado el foco en uno de los debates más relevantes de la profesión: los límites éticos del uso de la inteligencia artificial en la actividad publicitaria. La propuesta ha permitido al alumnado enfrentarse a un briefing real, asumiendo el reto creativo desde una perspectiva de responsabilidad y conciencia profesional.

Victor Roca, Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la CV; Paco González, Generalitat Valenciana y Vicente García, Universidad de Alicante. / ED

Más de 100 estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ESIC Business & Marketing School, Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I han participado en esta segunda edición, confirmando el interés creciente por esta iniciativa.

El jurado ha estado integrado por Noël Lang, socio y director creativo de Gettingbetter; Fran Cánovas, socio y planificador estratégico en Utopicum; Isabel Rial, directora creativa ejecutiva en Grupo Antón; Fernando Almodóvar, director creativo en RechGo; y Noelia García, directora de comunicación y marketing de APSA y vocal de la Junta del Colegio. La jornada se ha iniciado con un espacio de conversación profesional en el que los miembros del jurado han compartido experiencias y reflexiones sobre la transición de las aulas al entorno laboral. Posteriormente, los grupos han defendido sus propuestas y durante la deliberación del jurado la influencer Ainhoa Aguiregoitia ha impartido la ponencia La cocina de la creación de contenidos digitales.

Tras la deliberación, los premios han sido otorgados a los siguientes equipos:

Oro: Equipo Melocotón de la CEU Cardenal Herrera. Integrado por: Ángela Palanques, Santiago Martínez, Andrea Matilla, Ruth Machuca, Aranza Ortiz y Clara Saez Valverde.

Equipo Melocotón de la CEU Cardenal Herrera. Integrado por: Ángela Palanques, Santiago Martínez, Andrea Matilla, Ruth Machuca, Aranza Ortiz y Clara Saez Valverde. Plata: Equipo Como tu ex de la Universitat d’Alacant. Integrado por: Ana Hernández, Lucía Pérez, Paula Mora, Ana Isabel García, Minerva Martínez y Laura Ruíz.

Equipo Como tu ex de la Universitat d’Alacant. Integrado por: Ana Hernández, Lucía Pérez, Paula Mora, Ana Isabel García, Minerva Martínez y Laura Ruíz. Bronce: Equipo Creatividad sin ti de la Universitat Jaume I. Integrado por: Celia Carnicer, Amanda del Carmen, Rabre Vizoso y Marta Villanueva.

El Oro incluye entradas para el Festival El Sol (Málaga, 28 y 29 de mayo de 2026) y la Plata, entradas para el Festival La Lluna en València. El Bronce recibirá formación especializada. Los tres equipos ganadores han recibido diplomas acreditativos y el respaldo directo del Colegio mediante la remisión de sus currículums a empresas de referencia del sector a través de su colaboración con ComunitAD.

Finalistas del Salta Fest 2026 / ED

Todos los participantes accederán de forma preferente al programa de mentorización del Colegio y disfrutarán de un año de colegiación gratuita al finalizar sus estudios.

El festival ha contado con la colaboración de la Generalitat Valenciana, reforzando el reconocimiento institucional del valor económico, social y cultural del sector publicitario en la Comunitat Valenciana.