Dominio de la Vega, la bodega detrás de los grandes clásicos del cava valenciano

Especializada en la elaboración de vinos y cavas de alta gama, Dominio de la Vega es la responsable de algunos de los grandes clásicos del cava valenciano, entre ellos el DV Brut Reserva Especial (considerado como el mejor cava de España en dos ocasiones), el DV Brut Reserva Rosé, el Cuveé Prestige (un brut nature reserva 100% Chardonnay) o el Cerro Tocón, este último un cava blanco hecho con la técnica de los blanc de noirs y elaborado con uvas de la variedad Pinot Noir. Con un cuarto de siglo de trayectoria, la bodega de Requena ha protagonizado algunos de los mayores hitos del sector cavista, como haber sido la primera firma valenciana en elaborar únicamente cavas de larga crianza (aquellos que requieren un mayor tiempo de crianza en rima). Para la elaboración de todos estos espumosos de segunda fermentación en botella, el enólogo Daniel Expósito cuenta con alguna de las mejores partidas de uva de la variedades Macabeo, Chardonnay, Xarel.lo y Pinot Noir, a las que el técnico extrae todas sus cualidades para plasmarlas en cada botella.

Desde hace cinco campañas la bodega ha implementado un ambicioso proyecto basado en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente que se ha traducido en una nueva colección de vinos y cavas certificados con el sello de producción ecológica que además cumplen estrictos estándares para minimizar su impacto, como el empleo de botellas de menor gramaje o la reducción de detalles innecesarios en su etiquetado y presentación final. Los primeros cavas elaborados bajo este proyecto son el blanco Nº 1, elaborado con uvas de la variedad Macabeo, y el Nº 11, un cava brut rosé que nace a partir de un coupage de dos variedades: Garnacha y Pinot Noir. El pasado 2025 la bodega añadió una nueva referencia a esta colección, el Nº 23, un cava brut de larga crianza elaborado con uvas de Macabeo y Xarel.lo, las dos variedades más típicas dentro del mundo del cava. Recientemente han sumado una referencia más, el Nº 29, también hecho con uvas de Macabeo y Xarel.lo, con una crianza en rima de 18 meses, pero en este caso con el sello brut nature.

Desde su origen la bodega ha creado algunos de los cavas valencianos más prestigiosos, como Dominio de la Vega Brut Reserva Especial. / ED

Junto a estas dos colecciones de espumosos, Dominio de la Vega cuenta con una trilogía de cavas que condensan la esencia del terruño de La Vega, una de las zonas de Requena que mejor se adaptan al cultivo de uvas destinadas a cavas. Comprende tres tipos de espumosos: semi-seco (Esencia), Brut (Expression) y Brut Nature (Authentique), todos ellos con el marchamo de guarda superior, con un mínimo de 18 meses de crianza en rima.

Sobre Dominio de la Vega

Dominio de la Vega es una de las bodegas elaboradoras de cava de Requena con mayor experiencia y trayectoria. Fundada en el año 2001, atesora la experiencia de algunos de los primeros productores de cava en el municipio, que hace ya medio siglo elaboraron los primeros cavas valencianos. Desde su origen la bodega ha creado algunos de los cavas valencianos más prestigiosos, como su reconocido Dominio de la Vega Brut Reserva Especial (popularmente conocido como el etiqueta amarilla).