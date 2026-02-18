Avanzar al servicio de las personas y su salud

En la última década, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) ha desarrollado una intensa labor orientada a reforzar la atención sanitaria a la población y a consolidar el papel del farmacéutico como profesional sanitario cercano, accesible y esencial. El objetivo prioritario es seguir potenciando ese servicio con la ciudadanía para la mejora de su salud, al tiempo que fortalece a los profesionales con más herramientas, formación y proyectos de interés.

Un objetivo real, porque la base existe y está consolidada. El MICOF ha impulsado iniciativas centradas en el seguimiento del paciente crónico, la detección precoz de patologías y la mejora de la adherencia terapéutica a través de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales como Detecta Sucre (cribado de diabetes o prediabetes), Revisem (revisión de la medicación) o Sense Fum (atención farmacéutica en cesación tabáquica). Del mismo modo que ha creado alianzas con universidades para impulsar la Cátedra DeCo de detección de deterioro cognitivo y la Cátedra de Uso Racional del Medicamento.

La formación de la población también ha sido una prioridad. Xarxa Pacients, con más de 2600 personas asistidas, se ha consolidado como un programa eficaz para mejorar el autocuidado y la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas. Una labor educativa complementada con campañas informativas, junto con la administración, asociaciones e instituciones, sobre el uso seguro de los medicamentos, la prevención de enfermedades y la importancia de seguir correctamente los tratamientos.

La mejora de la atención sanitaria exige también garantizar la equidad territorial. En este sentido, el apoyo a la farmacia rural ha sido una línea estratégica constante, reconociendo su papel imprescindible en municipios donde, en muchos casos, la farmacia constituye el principal punto de acceso al sistema sanitario. Este respaldo contribuye a reducir desigualdades y a asegurar una atención cercana y continuada, independientemente del lugar de residencia.

La labor social del MICOF

La labor social del MICOF se ha reflejado igualmente en acciones dirigidas a colectivos vulnerables como son las campañas contra la violencia de género y la soledad no deseada, que convierten a la farmacia comunitaria en un espacio seguro, de confianza y detección, donde las personas pueden recibir información, orientación y acompañamiento. Sin olvidar los más de 80 convenios con asociaciones de pacientes para detectar necesidades específicas e impulsar campañas formativas y de concienciación.

También se ha reforzado la colaboración con las administraciones públicas y otros agentes sanitarios, defendiendo una mayor integración del farmacéutico en los circuitos asistenciales. Un ejemplo es la dispensación colaborativa de medicamentos hospitalarios en farmacias, impulsada entre farmacia comunitaria, hospitalaria y distribución y en línea con otro de los objetivos principales del MICOF: fortalecer la unión de las modalidades profesionales farmacéuticas en beneficio de la población valenciana.