Romper el tabú para llegar a tiempo: el reto del cáncer de próstata

El cáncer de próstata volverá a ser en 2026 el tumor más diagnosticado entre los hombres en España. Según las últimas estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este año se detectarán cerca de 35.000 nuevos casos. Una cifra que refleja una tendencia creciente vinculada al aumento y envejecimiento de la población y, en el caso del cáncer de próstata, también a la mejora de las estrategias de detección precoz. A pesar de estas cifras, los especialistas lanzan un mensaje claro: detectado a tiempo, el cáncer de próstata puede curarse en la gran mayoría de los casos.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se celebra el 11 de junio, los especialistas de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), que este año conmemora además 50 años de trayectoria al servicio de los pacientes oncológicos, insisten en la importancia de romper tabúes, fomentar las revisiones urológicas y avanzar hacia una medicina cada vez más personalizada y menos invasiva.

“En fases tempranas, la supervivencia a cinco años se aproxima al 100% y la gran mayoría de los pacientes logra curarse de la enfermedad”, explica el doctor Álvaro Gómez-Ferrer, jefe del Servicio de Urología del IVO. “La detección precoz sigue siendo capital porque cuando la enfermedad se hace metastásica, pese a todos los avances terapéuticos de la última década, ya no se considera curable”, añade.

Doctor Álvaro Gómez-Ferrer, jefe del Servicio de Urología del IVO. / IVO

La mayoría de los tumores de próstata se diagnostican en hombres mayores de 60 años y cada vez a edades más tempranas y, en muchas ocasiones, no presentan síntomas en las primeras fases. Cuando aparecen señales de alarma, las más frecuentes son miccionales, dolor óseo, o presencia de sangre en la orina o en el semen.

La importancia de llegar antes

Los especialistas del IVO recuerdan que la prevención y el seguimiento periódico marcan la diferencia. ‘Se recomienda que los hombres comiencen a realizarse una determinación de PSA en sangre a partir de los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares, del mismo modo que existe una cultura consolidada de prevención en el cáncer de mama’, subraya el doctor Gómez-Ferrer. ‘Afortunadamente, cada vez más hombres acuden a consulta y los tabúes van quedando atrás’.”

El IVO desarrolla un programa de diagnóstico precoz oportunista basado en el tacto rectal y la determinación del PSA. Cuando existe sospecha clínica, los pacientes se someten a una resonancia magnética multiparamétrica y son evaluados por un Comité Uro-Radiológico multidisciplinar, que determina la necesidad de realizar una biopsia y la estrategia diagnóstica más adecuada en cada caso.

En este sentido, la doctora Paula Pelechano, médica adjunta del Servicio de Radiodiagnóstico del IVO, destaca el papel decisivo de la resonancia magnética en el manejo actual de la enfermedad. “La resonancia magnética de próstata se ha convertido en una herramienta imprescindible porque permite evitar biopsias innecesarias y, cuando existe una lesión sospechosa, dirigir la biopsia con mucha mayor precisión”, explica.

Dra. Paula Pelechano y Dra. Ana Calatrava. / IVO

Según detalla la especialista, la resonancia no solo mejora el diagnóstico, sino también la planificación terapéutica y el seguimiento posterior. “Hoy el manejo integral del cáncer de próstata empieza con una imagen. La radiología nos permite conocer mejor la extensión del tumor y adaptar el tratamiento a cada paciente”, afirma.

Biopsias más precisas y tratamientos menos agresivos

Los avances tecnológicos han cambiado radicalmente el abordaje diagnóstico del cáncer de próstata en los últimos años. La doctora Ana Calatrava, jefa del Servicio de Anatomía Patológica del IVO, subraya que la biopsia continúa siendo la prueba definitiva para confirmar la enfermedad y conocer su agresividad.

“La valoración conjunta de la biopsia y la resonancia permite escoger la opción terapéutica más adecuada para cada paciente”, señala. Además, el IVO participa actualmente en investigaciones pioneras basadas en microscopía confocal para confirmar la presencia de cáncer de forma inmediata y realizar determinados tratamientos en el mismo acto quirúrgico.

En paralelo, las técnicas quirúrgicas también han evolucionado hacia procedimientos cada vez más precisos y menos invasivos. El doctor Gómez-Ferrer explica que el tratamiento se diseña “a la carta”, teniendo en cuenta la edad del paciente, el estadio del tumor, el PSA y las características individuales de cada caso. “Disponemos de cirugía abierta, laparoscópica y robótica, además de tratamientos focales o braquiterapia. Nuestro objetivo no es solo curar, sino preservar la calidad de vida del paciente”, indica.

El IVO dispone de dos robots quirúrgicos Da Vinci Xi, una tecnología que ha supuesto un importante avance en el tratamiento del cáncer de próstata y que hoy representa el estándar de referencia para muchas prostatectomías radicales. Según explica el doctor Álvaro Gómez-Ferrer, jefe del Servicio de Urología, “la cirugía robótica permite una precisión extraordinaria, minimiza complicaciones y mejora resultados funcionales tan importantes como la continencia urinaria y la potencia sexual”.

Sus beneficios se traducen directamente en una mejor experiencia para el paciente: menor dolor postoperatorio, una recuperación más rápida, estancias hospitalarias más cortas y una reducción significativa de las complicaciones y secuelas asociadas a la intervención.

La tecnología robótica aporta además ventajas técnicas decisivas para el cirujano. El sistema ofrece una visión tridimensional aumentada y de alta definición del campo quirúrgico, elimina el temblor fisiológico y permite movimientos de gran precisión gracias a instrumentos articulados capaces de reproducir maniobras imposibles con la laparoscopia convencional. A ello se suma una mejor ergonomía durante procedimientos complejos y de larga duración.

Todo ello se traduce en intervenciones más precisas y menos invasivas, que favorecen una recuperación funcional más temprana sin comprometer la eficacia oncológica del tratamiento. En definitiva, una combinación de innovación tecnológica y experiencia clínica que contribuye a mejorar tanto los resultados médicos como la calidad de vida de los pacientes.

Radioterapia de alta precisión

La radioterapia constituye otra de las grandes herramientas terapéuticas frente al cáncer de próstata. La doctora Yasmina Murria, médica adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica del IVO, explica que hoy existen tratamientos altamente personalizados capaces de adaptarse a cada fase de la enfermedad. “La radioterapia puede emplearse con intención curativa en enfermedad localizada, como tratamiento de rescate tras cirugía o también en enfermedad metastásica para controlar síntomas y frenar la progresión tumoral”, señala.

La doctora Yasmina Murria, médica adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica del IVO. / IVO

Entre las técnicas disponibles destacan la radioterapia externa convencional, la radioterapia estereotáctica (SBRT) y la braquiterapia, un procedimiento mínimamente invasivo mediante el cual se coloca la fuente de radiación directamente en el tumor. “Los avances recientes han permitido desarrollar tratamientos de alta precisión guiados por imagen e integrados con técnicas PET-PSMA que permiten delimitar mucho mejor la enfermedad y personalizar la radioterapia”, añade la especialista.

Esta evolución tecnológica no solo ha mejorado la eficacia de los tratamientos, sino también su tolerancia. Los efectos secundarios de la radioterapia suelen ser leves y transitorios y se manifiestan principalmente a nivel urinario (como aumento de la frecuencia miccional, escozor o sensación de urgencia) o intestinal (con molestias rectales o episodios de diarrea). Gracias a la precisión alcanzada por las nuevas técnicas, es posible minimizar el impacto sobre los tejidos sanos y preservar una buena calidad de vida tanto durante el tratamiento como una vez finalizado.

Medicina de precisión

La genética se ha convertido en una de las grandes aliadas para comprender mejor el comportamiento del cáncer de próstata y avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados. El doctor José Antonio López Guerrero, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del IVO, destaca que una parte significativa de los casos presenta un componente familiar. “Alrededor del 20% de los diagnósticos se producen en familias con varios antecedentes de la enfermedad, mientras que cerca del 5% responden a formas hereditarias vinculadas a mutaciones genéticas transmitidas entre generaciones”, explica. Conocer estos factores de riesgo, añade, permite establecer estrategias de seguimiento más estrechas y favorecer un diagnóstico más temprano.

José Antonio López Guerrero, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del IVO. / IVO

“Sabemos que determinados genes como BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM o los asociados al síndrome de Lynch aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata y, además, suelen relacionarse con tumores más agresivos y de aparición más temprana”, señala el especialista.

Sin embargo, el cáncer de próstata es una enfermedad molecularmente muy heterogénea. Esa complejidad biológica supone uno de los principales retos para comprender mejor su evolución y seleccionar el tratamiento más adecuado en cada caso. Precisamente por ello, la medicina de precisión se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la investigación actual, al permitir adaptar las decisiones clínicas a las características genéticas y moleculares de cada tumor.

Entre los avances más prometedores figuran la biopsia líquida —a través de análisis de sangre u orina— y los tratamientos dirigidos frente a alteraciones genéticas concretas. “Ya disponemos de fármacos específicos, como los inhibidores PARP para pacientes con mutaciones en genes implicados en la reparación del ADN, y existen numerosos ensayos clínicos en marcha que abrirán nuevas oportunidades terapéuticas en los próximos años”, añade.

En esta línea, el IVO desarrolla el proyecto de investigación SENTINEL, centrado en la identificación de biomarcadores diagnósticos y pronósticos que permitan mejorar el seguimiento de pacientes en vigilancia activa, diferenciar mejor los tumores indolentes de los clínicamente significativos y seguir avanzando hacia una oncología cada vez más personalizada.

Más opciones terapéuticas y mejor calidad de vida

El doctor Miguel Ángel Climent, jefe clínico del Servicio de Oncología Médica del IVO, destaca que los avances terapéuticos han cambiado radicalmente el pronóstico de los pacientes con enfermedad avanzada. “Cuando el tumor está localizado, la cirugía y la radioterapia permiten la curación en la mayoría de los casos. Y cuando existe enfermedad metastásica, hoy disponemos de muchas más opciones terapéuticas que hace apenas una década”, explica.

Doctor Miguel Ángel Climent, jefe clínico del Servicio de Oncología Médica del IVO. / IVO

A ello se suman importantes avances diagnósticos. Técnicas de imagen molecular como el PET-PSMA permiten detectar con mayor precisión la extensión de la enfermedad y optimizar la estrategia terapéutica en pacientes con sospecha de metástasis.

Entre las opciones disponibles figuran los nuevos tratamientos hormonales de última generación, la quimioterapia, radiofármacos como el Radio-223, terapias dirigidas como el lutecio-PSMA y tratamientos específicos frente a alteraciones genéticas determinadas. “Estamos asistiendo a una auténtica transformación del tratamiento del cáncer de próstata gracias al conocimiento molecular del tumor y a la medicina personalizada”, subraya el doctor Miguel Ángel Climent.

Cinco décadas después de su fundación, el Instituto Valenciano de Oncología afronta este desafío reforzando su apuesta por la prevención, la investigación y la innovación tecnológica. Un enfoque multidisciplinar que permite ofrecer diagnósticos cada vez más precisos, tratamientos menos invasivos y mejores expectativas de supervivencia para los miles de hombres que cada año se enfrentan a un cáncer de próstata.